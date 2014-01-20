Erdoğan: Bazı odakların ihanetini Brüksel'de anlatacağız

Başbakan Tayyip Erdoğan, Adana’da jandarma tarafından durdurulan ve MİT’e ait olduğunun öğrenilmesi üzerine aranmayan TIR’lara ilişkin, “Daha kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili, gerekse jandarmayla ilgili, komuta kademesini kast ediyorum, hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır” dedi.

Başbakan, Türkiye - AB görüşmeleri için kilit bir dönemeç olarak kabul edilen Brüksel ziyaretine çıktı. Erdoğan, Brüksel'e giderken, “internette sosyal medyada yapılan kampanyalarla, lobilerin çirkin girişimleriyle, Avrupa ve dünyada olduğundan farklı bir fotoğrafın verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bazı odakların ihanet derecesinde, kendi ülkelerini kötülemek için yurt dışında propaganda yaptıklarını gözlemliyoruz. Brüksel ziyaretimiz, Türkiye’de yaşananları anlatmamıza fırsat verecektir” dedi.

Erdoğan, gazetecilerin Yargıtay’ın Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki kararına ilişkin sorusunu, “Zamanlaması itibariyle ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Seçimin arifesinde niçin böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil” şeklinde cevapladı.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

AB ile müzakere sürecindeki üç yıllık durgunluktan sonra yeni bir faslın müzakere açılması geliyor. Yine Aralık ayında vatandaşlarımıza vize muafiyeti sağlanmasına yönelik diyalog başlatıldı. Ziyaretimin bütün bu önemli gelişmelerin hemen akabinde gerçekleşiyor olması önem arz ediyor.

Yapacağımız görüşmelerde Türkiye AB ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Bu vesileyle, 2014 yılı ülkemiz ile Belçika arasında imzalanan, Türk işçilerin istihdamı anlaşmasının 50’nci yılı olması vesilesiyle önem taşıyor. Ayrıca Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği’nin etkinliğe de iştirak edeceğim.

Burada şu hususu özellikle vurgulamak isterim. 17 Aralık girişimi bir algı operasyonu ile birlikte sürdürülmek istendi. Türkiye içinde tutmadı. Bu operasyonu hazırlayanların, başta Avrupa olmak üzere etki altına almaya çalıştığını görüyoruz

‘Brüksel’de yaşananları anlatacağız’

İnternette sosyal medyada yapılan kampanyalarla, lobilerin çirkin girişimleriyle, Avrupa ve dünyada olduğundan farklı bir fotoğrafın verilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bazı odakların ihanet derecesinde, kendi ülkelerini kötülemek için yurt dışında propaganda yaptıklarını gözlemliyoruz. Brüksel ziyaretimiz, Türkiye’de yaşananları anlatmamıza fırsat verecektir.

Bu ihanet şebekelerinin oyunları da bozulacaktır. Yolsuzluklarla mücadele eden iktidarın, yargıya değil yargı içindeki örgütlere müdahale edildiğini açıkça delilleriyle ortaya koyacağız. Brüksel’le başlayan temaslarımız devam edecektir. Önümüzdeki günlerde Fransa Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Ardından benim bir Almanya ziyaretim var.

Yeni oluşan hükümeti hem tebrik, hem de ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız İtalya’da temaslarda buluşacak. Bu yoğun trafik yıl boyunca devam edecek.

Prangalarını özellikle geride bırakan Türkiye 2014 ve sonrasında daha kararlı ve cesur şekilde reformlarını sürdürecektir. Ziyaretimiz ülkemiz için hayırlara vesile olacaktır. Geniş bir bakanlar kurulu heyetiyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Teknokrat, bürokrat arkadaşlarımızla orada geniş bir çalışma atmosferi oluşacaktır.

Soru-Cevap Bölümü:

‘Kılıçdaroğlu, MİT’in görev alanlarını bilmeyecek kadar bulunduğu makamdan uzak

Adana’da MİT’e ait olduğu sonradan ortaya çıkan TIR’larla ilgili bugün farklı şeyler ortaya atıldı. Mühimmat taşıdığı iddiasıyla ilgili görüşler var. CHP genel başkanı, MİT’i silah kaçakçılığı yapmakla suçladı. Siz neler söyleyeceksiniz? O TIR’lar neler taşıyor?

Bir defa bu ifadeyi kullanan kişi bu ülkenin bir muhalefeti olamaz. Dünyada milli istihbarat teşkilatları ne gibi görevler yapar bunlar bellidir. Ana muhalefetin genel müdürü MİT’in görev alanlarını bilmeyecek kadar bulunduğu makamdan uzaktır. Tavsiye diyorum 26’nci maddeyi açsın okusun. Bir defa savcı benim iznim olmadan kalkıp böyle bir müdahalenin içine giremez. Ve MİT’in ne getirip ne götürdüğüne bakamaz. Bu paralel yapılanmanın işte diğer bir versiyonudur.

Daha kısa bir zaman önce atılan adımın bir başka devamıdır. Ne yazık ki burada jandarmamız da kullanılmıştır. Tabi burada gerek bu savcıyla ilgili, gerekse jandarmayla ilgili, komuta kademesini kast ediyorum, hepsiyle hukuki süreç başlatılmıştır. Gereği de bunlarla ilgili yapılacaktır.

Kendi istihbarat teşkilatını dünyaya bu şekilde lanse eden bir insanın vatanseverliğinden ben şüphe ediyorum. başka bir şeyde söylemeye gerek yok.

Şike kararının zamanlaması anlamlı

Yargıtay’ın şike davası sonuçlandı. Aziz Yıldırım’ın da cezası onandı. Hem başkanlığı düşecek, hem de cezaevine girmesi söz konusu. Bugün de bir düzeltme karar verilmesi istendi. Siz Yargıtay’ın şike kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Zamanlaması itibariyle ben anlamlı buluyorum. Niye bugüne kadar böyle bir karar açıklanmadı? Seçimin arifesinde niçin böyle bir karar açıklanır? Bunu 30 Mart sonrasında da yapabilirdin. Bütün bunlar zihin bulandırmaktan başka bir şey değil. şu ana kadar yargıdaki o paralel yapı ince hesaplar suretiyle böyle bir adım attıklarına inanıyorum. Burada da hukuki süreç tamamen bitmemiştir. Devamında ne olur ne gelir ne gider onu bilemem. Sadece zamanlamasının anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum.

Böcek raporu dönüşte

Çalışma ofislerinizde bulunan böceklerle alakalı size bir rapor sunulacaktı. Sunuldu mu?

Dönüşümde bana sunacaklar.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile petrol anlaşması

Kuzey Irak’tan Türkiye’ye petrol akışına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kürt bölgesiyle biz anlaştık, izin vermeden akış olmayacak değerlendirmesi var. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Maliki’nin Türkiye’ye gelmesi söz konusuydu. Sizin ziyaretinizi etkileyecek mi?

Tabi şu anda Irak Başbakanı’nın ziyareti söz konusuydu. Sıra onlarda. Fakat petrol akışıyla ilgili şu anda herhangi bir şey söz konusu değil. Zaten başladı. Bu konuyla ilgili olarak ben Kuzey Irak yerel yönetimiyle ilgili yetkililerle, Sayın Barzani ile yaptığım görüşmeyi konuşabilirim. Diğerlerini konuşmamın bir anlamı yok. Burada biz kendileriyle ne konuştuysak, görüştüysek onun devamı istikametinde sürecin devam ettiğini biliyorum. Şu ana kadar olumsuz bize Kuzey’den gelen herhangi bir şey yok. Yüzde 17 anayasal hakları var, bu haklarını Türkiye üzerinden paylaşmak istiyorlar, olayın aslı budur. Bunun dışında olanlar sadece bana göre lafı güzaftır.

‘En ufak bir terslik olmaz’

Yarın HSYK düzenlemesi gelecek. Hem Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı’ndan anayasa yapılabilir açıklamalar geldi. Söz konusu teklifte değişiklik söz konusu olabilir mi? Teklifin çekilmesi söz konusu olabilir mi?

Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir iyi niyet koydu. Biz ana muhalefet ve diğerleriyle bu tür işlerin yapılamayacağını biliyorduk, biliyoruz. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade de ettim. Bakın dedim şu anda yeni anayasayla ilgili çalışmada, 60 maddede mutabakat var. Bu mutabık olanları gelin çıkaralım diyoruz yanaşmıyorlar. HSYK ile ilgili de belli bir noktaya gelinmiş. Oturup konuşularak burada mutabık kalınsın bunu da yapalım. Bizden yana, ben cumhurbaşkanımıza onu söyledim. Anayasa değişikliğinde bu konuyla ilgili en ufak bir terslik olmaz. Arkadaşlarımı ben görevlendiriyorum, yarın ana muhalefetten de diğerlerinden de randevu alacaklar ve ziyarete gidecekler.

Arkadaşlarım CHP’yi de MHP’yi de BDP’yi de ziyaret ettiler. CHP’de bir çay içebildiler, MHP’de bir çay bile içemediler. Ardından BDP’yi ziyaret ettiler. Maalesef üçünden de herhangi bir olumlu cevap alamadılar. Ve bu arada, komisyon çalışmaları esnasında biliyorsunuz, itiraz ettikleri konularda da gerekli değişiklikleri komisyonda yaptılar. Bunların ötesinde de herhangi bir değişiklik söz konusu olursa, bunları da genel kurulda yapabileceğimizi de deklare ettik. Buna da açığız.

Şimdi sayın cumhurbaşkanına evet biz anayasa değişikliğini yapmaya varız diyeceksin, dışarda yokuz diyeceksin. Sonra da kalkıp Ak Parti ile ilgili olarak anayasa değişikliğini yapamayız diyeceksiniz. CHP’nin bu ülkede yasama organında da yürütme organında da hiçbir zaman ülkemize katkı sağlayacak bir adımı bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmaz. Çok açık net bunu söylüyorum.

İşte nasıl komisyonda kavga gürültü patırtı çıkarttıysalar, herhalde şimdi genel kurulda bunu ne kadar engellersek zaman kazanacağız diyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar biz şu anda çıktığımız yolda, biz HSYK ile ilgili yasal düzenlemeyle ilgili attığımız adımı devam ettireceğiz. Çarşamba gününden itibaren bu devam edecektir. Arkadaşlarımız parlamentodan çıkaracaklar. Ondan sonrası bu cumhurbaşkanının takdiri. Gelişmeleri de bizler izleyeceğiz

Sınırda bombalı saldırı

Cilvegözü sınır kapısının karşısında patlama meydana gelmişti. Çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti, yaralı vardı. Cenevre öncesi bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunun Cenevre’yle filan alakası yok. Orada her gün bu olaylar devam edecek. Cenevre 1’in İran tarafından kabul edilip edilmemesi söz konusu. BM’nin İran’ı daveti söz konusu. Fakat ABD’nin olumsuz yaklaşımı söz konusu. Babel Hava’daki olayların bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Temenni ederiz ki Cenevre 2 Suriye için hayırlara vesile olur.

‘Doların artışı 17 Aralık’a bağlanamaz’

Dolar ve Euro yükselişini neye bağlıyorsunuz?

Biliyorsunuz başbakan yardımcım süreçle ilgili düşüncelerini anlatıyor. Tabi olay 17 Aralık’a bağlanırsa bu yanlış olur. ABD’de FED’in yaptığı girişimler var. ülkemizde bu olayı süreklilik arz edecek bir olay olarak görmüyorum. Şu anda Türkiye’den para çıkışı sıkıntı verecek konumda değil. Şu anda gerek başbakan yardımcımın dün akşam yapmış olduğu konferansta attığı bir adım var, yine Maliye Bakanımın şu anda Londra ABD seyahatiyle oralardaki çevrelerle yapacakları görüşmeler var. Bu çalışmalarla olay çok daha farklı bir havaya girecektir. Bizim bu seyahatimiz, bizim atacağımız başka adımlar var. Bu adımlarla birlikte yine normale dönecektir diye düşünüyorum.