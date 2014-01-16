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Politika

AKP'de, 'HSYK Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinde krize yol açar mı' endişesi

HSYK tartışmaları nedeniyle AB'den gelen uyarılar artarken, hükümet, Başbakan'ın Brüksel ziyaretinde randevu iptali ve protokol krizi yaşanmasından endişe ediyor

16 Ocak 2014 13:06

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’e yapacağı ziyaret öncesinde AKP hükümetinin, HSYK değişikliğine tepki gösteren AB yetkililerinin tavrı nedeniyle endişeliği olduğu öne sürüldü. Taraf gazetesinden Dilek Gedik’in haberine göre, Başbakan’a randevu iptali ve protokol krizi çıkarmasından endişe ediliyor.

HSYK teklifi tartışmalarına Avrupa Birliği nezdinde duyulan rahatsızlığın AKP içindeki yansımalarının her geçen gün büyüdüğü konuşuluyor. Buna ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak tarihinde gerçekleştireceği Brüksel ziyareti de kritik bir geziye dönüştü.

HSYK teklifiyle ilgili görüşmelerin bugün Meclis Adalet Komisyonu’nda tamamlanması bekleniyor. Eğer anayasa değişikliği konusunda partiler arasında uzlaşma sağlanamazsa teklif önümüzdeki günlerde hızla TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek. Bu durumda da teklifin tüm tepkilere karşın yasalaşması gerçekleşecek. İşte bu noktada yasa teklifine ilişkin gözler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün nasıl bir tavır takınacağına çevrilecek.

 

Parti içi rahatsızlık

 

Başkent kulislerinde konuşulan iddialara göre, Avrupa Birliği ile ilişkileri daha derin düzeyde olan Cumhurbaşkanı Gül’ün HSYK teklifine ilişkin verdiği mesajlar, kendisine iletilen rahatsızlıkların da yansımasının sonucu. Bunun yanı sıra AKP içinde de benzer endişeleri taşıyan çok sayıda milletvekilinin bulunduğu biliniyor. Parti içinde AB ile karşı karşıya gelinecek bir politikadan kaçınılması yönünde görüşlerin dile getirildiği ifade ediliyor.

 

Diplomatik tepki önlemi

 

AB’den gelen uyarıların da artması üzerine Başbakan Erdoğan’ın Brüksel’e yapacağı ziyaret kritik bir hâle geldi. HSYK düzenlemesiyle ilgili Brüksel’de diplomatik bir krizin yaşanacağı, bunun da bir randevu iptali ile gösterilebileceği Ankara’ya ulaşan duyumlar arasında. Erdoğan’ın Brüksel ziyaretinde yaşayabileceği krizin önüne geçilebilmesi için, AB nezdinde bir imaj çalışması yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda da olası krizin önüne geçilebilmesi adına AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Erdoğan’dan önce Brüksel’e günü birlik de olsa bir ziyaret yapması planlandı. Başbakan Erdoğan’ın 21 Ocak’ta gerçekleştireceği Brüksel ziyareti kapsamında AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkani Jose Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile görüşmesi öngörülüyor.

 

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