“Atlı faytonlar kaldırılsın” diyenlere: Piyonlar, mide bulandırıyorlar!

Büyükada'da atlara eziyet edildiği gerekçesiyle atlı faytonların kaldırılması için basın açıklaması düzenleyen gruba, faytonculardan biri müdahale etti. Faytoncular Odası Başkanı da "Bunlar başkalarının piyonu, mide bulandırıyorlar' diye açıklama yaptı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, ‘Vegan Aksiyon’ grubu üyeleri, atlı faytonların kaldırılması için Büyükada’da eylem yaptı. “Faytona binme, vegan ol” yazılı pankart açarak “Köleliğe dur de”, “Faytonlar kırılsın, köleliğe özgürlük” şeklinde sloganlar atan grup adına Sude Tanık, açıklama yaptı. Hayvanları kullanmadan yaşamanın mümkün olduğunu savunan Tanık, “Bizler hayvanların daha iyi koşullarda çalıştırılması ya da bize hizmet etmesini değil, onların çalıştırılmamasını ve bizlere hizmet etmemelerini talep ediyoruz. Bugün burada bulunarak ekolojik, sömürüsüz ulaşım alternatifleri mümkünken, atların veya diğer hayvanların kullanıldığı araçların varlığının yanlışlığını vurgulamak istiyoruz. Talebimiz atlı faytonların kaldırılmasıdır. Talebimiz her türlü hayvan köleliğine ve sömürüsüne son verilmesidir. Yani vegan bir dünyadır” dedi.

Grubun yaptığı basın açıklamasının ardından dağılacağı esnada eylemin gereksiz olduğunu belirten bir faytoncu ile gruptaki bir kadın arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Faytoncular Odası Başkanı Hasan Ünal ise her sene bu tarz bir eylemin yapıldığını ve tazminat davası açacaklarını belirterek, “Bunlar başkalarının piyonudur. Bunların bir şey yapacağı yok. Mideyi bulandırmak için. Bir kazan yemek yapıyorsunuz bir sinek içine düşüyor berbat ediyor. Bunlar bundan ibarettir. Başka bir şeyleri yok” şeklinde konuştu.