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Yaşam

Büyükada'da fayton kaydı; sürücü ve at öldü, 4 turist yaralandı!

Büyükada'da yağış nedeniyle kayan faytonun şürücü ve at öldü, 4 turist de yaralandı

30 Kasım 2012 16:57

İstanbul Büyükada’da gezinti yapan turistlerle dolu fayton, atların ıslak zeminde kayması yüzünden bir evin duvarına çarptı. Kazada faytoncu ve yıllardır birlikte ekmek parası kazandıkları at öldü, 4 turist de yaralandı.

İstanbul Büyükada’da gezinti yapan turistlerle dolu fayton, yokuştan inilirken atların ıslak zeminde kayması sonucu yol üzerindeki ağaçlara çarptı.

Maden Mahallesi’ndeki Adaevi’ne inen uzun ve virajlı Çınar Caddesi’nde meydana gelen kazada faytoncu Orhan Çelik öldü. Gezi faytonu içinde bulunan turistler ise ağır yaralandı.

Yaralı turistlere 10 dakika sonra geldiği belirtilen Adalar 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra iskeleye getirilen yaralılar, tekne ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada atlardan biri de telef oldu.

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