Seyahat acentaları, faytonla tur gezilerini iptal etti

Uzun zamandır Adalar’daki fayton eziyeti konusunda yapılan çalışmalara, seyahat acentaları da tepkisini gösterdi. Atların sağlıksız şartlarda, hayvan haklarını ihlal eder bir şekilde kullanılması ve faytoncuların turistlere karşı hakaret ve tehditleri sebebiyle birçok seyahat acentası fayton turlarını iptal etti.

Adalar’a turist getiren büyük seyahat acentaları, gezi programları içinde yer alan Büyükada’daki fayton turlarını iptal etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene Ortadoğu, Körfez ve Kuzey Afrika’dan gelen turist kafilelerini Adalar’a getiren en büyük tur operatörlerinden Adonis’in “rehberlerin faytoncular tarafından uzun süredir maruz kaldığı hakaret ve tehditler sebebiyle” fayton gezilerini iptal etmesinin ardından bu yıl da büyük operatörlerden Helen Holidays fayton gezilerini iptal etti. İnsan, hayvan ve çevre haklarına saygı göstermeyen, kâr ve daha fazla kâr anlayışıyla sürdürülen fayton turizminin hayvan haklarına karşı bir boyut kazandığına ve bu duruma müdahale edilmesi gerektiğine yer verilen açıklamada şu görüşler dile getirildi:

“…Turizm camiasının önde gelen firma ve acenteleri bilirler ki; Büyükada Turları çerçevesinde düzenlenen Fayton Turu kimi turistlerce ilgiyle karşılanır ve alıcısı çoktur. Dolayısı ile bizler ülkemiz turizminin birkaç on yılda bu düzeylere gelmesinde emeği ve katkısı olan büyük camialar olarak başlangıçta bu tür turistik değerleri desteklemiş ve turistlerin memnuniyetinin ön planda tutulmasını önemsemişizdir. Ancak giderek kâr ve daha fazla kâr anlayışı ile faytoncu esnafın öncelikle kullandığı hayvanlara, sonra turistlere ve turizm ekonomisini yerelleştiren bizlere karşı takındıkları “tok esnaf”, “acımasız patron” tavrı derinleşmiş, kendileri dışındaki tüm taraflara, ki başta üzerinden para kazandıkları hayvanlara olan saygısız tavırları bizleri bu turları gözden geçirmeye itmiştir.

Bu nedenle Helen Holidays olarak insana ve hayvana karşı saygısız esnaf tavrını eleştiriyor, kısa vadede “kazançlı” olduğu düşünülen bu tutumların gerçekte insani ve maddi olarak kayıplara dönüşeceği bilinciyle, konu yeniden düzenlenene kadar Büyükada Fayton Turlarını programımızdan çıkartma kararı aldığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Adalar İlçemizin tarihi ve kültürel dokusu ile uyumlu, bacasız fabrika turizm sektörünün geleceği açısından da esnaf tavrını aşan bir sorumluluktan söz ediyoruz. Kısacası kirli ilişkilerin ve sektörlerin turizme vuracağı balta da en az nefes almamızı sağlayan ağaçlarımıza vurulan balta kadar önemlidir. Çünkü çağdaş dünya insana, hayvana ve doğaya verdiği değer ve önem derecesinde çağdaştır, kalitelidir, tercih edilir. Toplumların hayvan hakları ve doğa bilinçleri geliştikçe bu yönde sosyal hareketler de gelişmekte, giderek daha fazla sayıda insan bu konuda duyarlı tüketici profili çizmektedir. Çok yakın zamanda Adalar’da yaşanan bu sevimsiz durum “gizlenemeyecek”, hem

Adalar halkı ve sosyal örgütlenmeleri, hem de turistler açısından daha görünür olacaktır. Bu durumu şimdiden görmek, başta talep yaratan biz Turizm Firmaları olmak üzere Adalar Belediyesi ve İlgili Bakanlıkların bu alanı yeniden düzenlemesini sağlamak bir zorunluluktur. Yapılacak düzenleme ile denetimler artırılarak, tüm tarafların temsilcilerinin içinde yer alacakları bir denetleme mekanizması oluşturulmalıdır. Bu sağlandığı takdirde gelecek açısından önemli bir kazanç sağlanmış olacaktır. Helen Holidays olarak bu konuda görev almaya hazır olduğumuzu beyan eder, bir kez daha bu alan yeniden düzenlene ve olumsuz koşullar giderilene kadar Fayton Turları yapmayacağımızı bildiririz. Saygılarımızla, kamuoyuna duyurulur.