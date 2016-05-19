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Dünya

Kanada'da turistik faytonlar yasaklandı

"Atlara yapılan bu kötü muamele Montreal tarihine gömülmeli"

19 Mayıs 2016 14:00

Kanada'da Montreal Belediyesi, gelen şikayetler üzerine şehirde turist gezdiren faytonlara yasak getirdi. Montreal Belediye Başkanı Denis Coderre, yasağın 1 yıl süreyle konulduğu belirterek "Bu süre içinde faytonların yeniden şehir trafiğine çıkıp çıkmayacağına çıkacaklarsa hangi şartlara tabi olacaklarına karar vereceğiz’’ dedi

 

Faytonla koşulan 24 at koruma altına alınacak

 

Dünya gazetesinin haberine göre Coderre, Old Montreal olarak bilinen şehrin tarihi ve turistik bölgesindeki faytonlara koşulan 24 atın hayvan koruma merkezlerinde korumaya alınacağını duyurdu.

Montreal'deki faytonlara yasak getirilmesi için uzun süredir kampanyalar yürüten Anti-Fayton Savunma Koalisyonu Sözcüsü Mirella Colallilo yaptığı açıklamada, yasağın 1 yılla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Colallilo, "Atlara yapılan bu kötü muamele Montreal tarihine gömülmeli" şeklinde konuştu.

 

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