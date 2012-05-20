Adalar’ın simgesi faytonlar kaldırılmayacak

Adalar’da çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle şubat ayında sınırlama getirilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 86 faytonu kamulaştırıp yerlerine 40 adet elektrikli faytonu devreye sokmak istediği fayton krizine İBB Meclisi el koydu.



İBB Meclisi, faytonların imar planlarına işlemesini onaylayıp, “Adalar’da iç ulaşım aracı olarak fayton kullanılacak” şartı koydu.

Konu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na CHP’li Adalar Belediyesi’nin yaptığı itiraz üzerine İBB Meclisi’ne taşındı. Adalar Belediyesi, Adalar’da iç ulaşımın, emniyet, sağlık, itfaiye, idari gibi zorunlu kamu hizmetleri dışında faytonlarla sağlandığını, faytonların Ada peyzajıyla bütünleşip simgeleştiğini belirtti.

Hürriyet'in haberine göre, Adalar Belediyesi yeni plan notlarına, “Adalar’da motorlu taşıt yasağının sürdürülmesi, kamu kurumlarının zorunluluk dışında (itfaiye, zabıta, öğrenci servisi, atık taşıma araçları) bütün hizmet taşıtlarının dört tekerlekli ve iki tekerlekli motorsuz akülü araçlar olması ve Belediye izni olmadan Adalar’da akülü ve motorlu hiçbir aracın kullanılamayacağı” hükmünün eklenmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğü, talebi inceledi. Müdürlük, 1/5000 Ölçekli Adalar Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Genel Hükümleri’ne, “Adalar’da iç ulaşım aracı olarak fayton kullanılacak olup, zorunluluk hallerinde ilgili kurumlardan izin almak koşulu ile kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere akülü ve motorlu araçlar kullanılabilir” notunun eklenmesi yönünde görüş bildirdi. Müdürlüğün görüşü İmar Komisyonu tarafından da uygun görüldü ve bu şekilde rapor hazırlandı. İmar Komisyonu’nun hazırladığı rapor Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edildi.



Motorlı taşıt Adalar'ı bitirir



Daha önce de park düzenlemesi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’yle karşı karşıya gelen Adalar’ın CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, kararla ilgili yaptığı değerlendirmede, motorlu taşıtları zorunlu hizmet dışında yaygınlaştırmanın Adalar’ı cazibe merkezi olmaktan çıkaracağını savundu.

Adalar’daki bütün yolların yaya yolu olup motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu ancak sınırlı sayıda kamu hizmetleri için motorlu taşıtlara izin verildiğini vurgulayan Farsakoğlu, faytonların, Adalar’ın vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Faytonların ıslah edileceğini söyleyen Farsakoğlu, hayvan hakları ve çevre sağlığı açısından Büyükada’da sayılarının azaltılacağını, benzin veya dizelle çalışan hizmet taşıtlarını da zaman içinde akülüye dönüştüreceklerini belirtti.