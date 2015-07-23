IŞİD Suriye'den askere ateş açtı, bir astsubay şehit oldu!

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Dağ Hudut Karakolu’nda görevli askerlere, bugün saat 16.00 sularında Suriye tarafındaki IŞİD kontrolündeki bölgeden ateş açıldı. 1,5 yıldır IŞİD’in elinde bulunan ve Türkmenlerin yaşadığı belirtilen Ayeşe köyünden açılan ateş sonucunda, bir astsubay şehit olurken iki asker de yaralandı. Şehit astsubayın isminin Yalçın Nane olduğu belirtilirken, yaralı askerler Fatih Kurt ve Necef Çakmaktepe'nin genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

IŞİD tarafından açılan ateşe, angajman kuralları gereği dört tank derhal karşılık vererek hedefleri tahrip etti. Bölgedeki çatışmanın devam ettiği belirtiliyor. IŞİD ile devam eden çatışma saat 19.40 sularında sona erdi. Sınırdaki birlikler güvenli bölgeye çekildi.

Kilis'in Suriye sınırına yakın Elbeyli Dağ Hudut Karakolu'nde görevli askerlere, IŞİD militanları tarafından ateş açıldı. Çatışma sonrasında yapılan ilk açıklamalarda, bir askerin şehit olmasına, iki askerin de yaralanmasına sebep olan IŞİD'lilerin, sınır Suriye tarafındaki Ayeşe köyünden ateş açtığı belirtilirken, bölgede bulunan muhabirlerden, çatışmanın sınırı geçmeye çalışan IŞİD militanlarının engellenmesi üzerine çıktığı bilgisi geldi.

DHA'da yer alan haberine göre, saldırı sonrasında Elbeyli ilçesine tank ve zırhlı araç sevk edildi. İhlas Haber Ajansı, Diyarbakır'dan kalkan çok sayıda F-16 savaş uçağının sınıra doğru hareket ettiğini aktardı ancak bölgede bulunan CNN Türk muhabiri, bunların olağan keşif uçuşları olduğunu belirtti.

Kilis Valisi'nden açıklama

Kilis Valisi Süleyman Tapsız da bir açıklama yaparak, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Dağ Hudut Karakoluna, Suriye tarafından ateş açıldığını bir askerin şehit bir askerin de yaralı olduğunu bildirdi.

Güvenlik güçlerinin, Terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki bölgeden açılan ateşe anında karşılık verdiğini vurgulayan Tapsız, "İlk ateş maalesef bir astsubayımız şehit oldu, 2 uzman çavuşumuz ise yaralandı. Ellerinden yaralanan askerlerimiz 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi" dedi.

Şehit olan ve yaralanan askerlerin kimlikleri belli oldu





Şehit astsubayın Yalçın Nane, yaralı askerlerin isimlerinin ise Fatih Kurt ve Necef Çakmaktepe olduğu öğrenildi.



Bu arada güvenlik güçleri, olay sonrası sınırın karşısındaki hedefleri ateş altına aldı. Bu sırada bir DAEŞ militanının öldüğü belirtildi.



Çatışmanın devam ettiği bölgeye, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalattin Doğan da gitti.

'IŞİD militanları son zamana kadar Türkiye'den sınır köylerine rahatça geçebiliyordu'

DHA Gaziantep Büro Şefi Hasan Kırmızıtaş, Türk askerinin sınırı geçtiğine dair bir bilginin henüz gelmediğini belirtti. Ancak asker ile IŞİD militanları arasında sıcak çatışmanın sürdüğünü ifade etti. "Son zamanlarda IŞİD'e yönelik güvenliğin üst düzeye çıkarıldığını gözlemliyorduk" diyen Kırmızıtaş, "IŞİD militanları sonz zamana kadar Türkiye'den sınır köylerine rahatça geçebiliyordu" diye konuştu.

Tuğgeneral Doğan bölgeye gidiyor





Çatışmanın devam ettiği bölgeye, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalattin Doğan da gitti.