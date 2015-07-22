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Bordo bereliler, Suriye sınırındaki Kilis'e gitti

Birlikler IŞİD ve PYD denetimindeki bölgelere yönlendirildi

22 Temmuz 2015 23:24

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) özel kuvvetler biriminin en önemli unsurlarından biri olan "Bordo Bereliler" 10’u aşkın askeri araçla, Suriye sınırındaki Kilis’e gitti. Bordo Bereliler IŞİD ve PYD denetimindeki bölgelere yönlendirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, birliklerden bir kısmı IŞİD denetimindeki Elbeyli bölgesinde, diğer kısmı ise PYD denetimindeki Afrin’in karşısındaki Martavan bölgesi yakınlarında konuşlandırıldı. Bordo bereli birliklerin Kilis’in yanı sıra Suriye sınırındaki Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de de konuşlandırıldığı bildirildi.

 

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