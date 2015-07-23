Sınırdaki çatışmanın nedeninin, yaralı bir IŞİD'linin Türkiye'ye sokulmaması olduğu iddia edildi

Suriye Türkmen Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci, Suriye sınırında meydana gelen ve bir askerin şehit olmasına neden olan çatışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Cevizci, çatışmanın, IŞİD'in yaralı bir militanını Türkiye'ye sokmak istemesi ve askerin izin vermemesi üzerine çıktığını iddia etti.

Habertürk TV'ye konuşan Suriye Türkmen Hareketi Başkan Yardımcısı Tarık Sülo Cevizci, şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili Türkiye tarafından söylenenlerin dışında, bize karşı taraftaki arkadaşlarımız aracılığıyla bilgiler geldi. Bu bilgilere göre, IŞİD tarafından yaralı ya da ağır hasta olan birisinin Türkiye'ye getirilmesi istenmiş. Ancak Türk askeri geçişlere izin vermemiş. Bunun üzerine IŞİD militanları, Türk askerlerine sınır hattı üzerinde pusu kurarak, devriye yapan askerlere ateş açarak oradaki askerlerimizin şehit olmasına sebep olmuşlar. Bunun üzerine Türk askeri karşı tarafta mevzilenen, IŞİD'lilerin bulunduğu Ayeşe Türkmen köyündeki insanlara Türkçe anonslarla köyü boşaltarak IŞİD mevzilerini tank ve toplarla vuruyor. Ölü ele geçirilen militan, olay yerinde yapılan müdahale sonucu öldürülen bir militan. Diğerleri ise farklı bölgelere kaçarak canlarını kurtarmış görünüyor."

Hürriyet’e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yükleyen’in de konu ile ilgili görüşleri şöyle:

"Bugüne kadar aslında olanlar oldu. Bu şu anda IŞİD dünyanın uğraştığı bir tehdit. Türkiye'de ilk kez yaşandığı için böyle hareketlilik yaşanıyor. Bu aslında dünyada var olan bir tehdit. Bundan sonrası için uyanık olmak zorundayız. Çok daha kapsamlı adımlar atmalıyız. Askeri mücadelenin bile onlarca yıl süreceği söyleniyor ABD tarafından da. Bunun bir de sosyal savaşı var. Uzun vadeli bir tehdittir. Uzun vadeli çalışmalar yapılması gerekir. Şiddet bir araçtır, asıl amaç sağduyu ile hareket edip, toplumu bu tehlike için bilinçlendirmek. IŞİD'in amacı Türk siyasetinde karmaşa yaratıp, kendisini garantiye almak istiyor. Buna zemin hazırlamamak gerekir. Bu cihadi hareketin önlenmesi için alınabilecek birçok önlem var. Dini konuda bilgilendirme yetkisi olan kurumların, IŞİD'den gelen mesajların dini mesajlar olmadığını açık açık bildirmesi lazım. IŞİD'in gerçek olmadığının aynı hedefle yola çıktıları El Nüsra gibi gruplarla çatışması. Bu olayın internette iyi işlenmesi lazım. IŞİD'in kendi zaaflarının iyi anlatılması lazım".