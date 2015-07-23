'Çatışma, IŞİD'in Türkiye'ye geçiş noktaları kapatılınca çıktı!'

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, bugün Kilis'te yaşanan çatışmanın, Türkiye'ye geçmeye çalışan IŞİD mensuplarının Türk askerleri tarafından durdurulması sonrasında çıktığını söyledi. Bir askerin şehit olduğu ve iki askerin de yaralandığı yerin, IŞİD militanlarının sıklıkla geçiş yaptığı bir bölgede bulunduğunu söyleyen Zeyrek, IŞİD'in olağan geçişlerinden birini yaptığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son iki haftadır önlemlerini artırması sebebiyle terör örgütü mensuplarıyla askerin karşı karşıya geldiğini söyledi.

CNN Türk Ana Haber'de konuşn Deniz Zeyrek, çatışmanın yaşandığı bölgenin, IŞİD'in Türkiye'ye lojistik ve insan geçişi sağladığı noktalardan biri olduğunu belirtti. Zeyrek'in açıklamasının öne çıkan bölümleri şu şekilde:

"Türkiye, 1200 kişiyi sınırdışı etti, terminallerde merkez kurarak şüphelileri yakalamaya başladı. Yaklaşık 300-400 insan buralarda yakalandı. Şu anda IŞİD saflarında savaşan Türkiye vatandaşlarının sayısı hayli fazla.

'Nöbet süreleri değiştirildi, bölgedeki askerler sadece 4 saat uyuyabiliyorlar'

"Çatışmanın yaşandığı bölge, IŞİD'in Türkiye'ye lojistik ve insan geçişi sağlaması noktalardan biriydi, en çok tedbir alınan yerlerden biri oldu. Bu bölgelerde tedbirler olağanüstü artırılmış durumda. Bölgedeki zırhlı araç sayısı ve devriye sayısı artırıldı. Nöbet süreleri değiştirildi. Oradaki askerler sadece 4 saat uyuyabiliyorlar. Bu olay da, IŞİD'in Türkiye'ye geçiş çabalarından biriydi.

"Öldürülen IŞİD militanına ait olduğu iddia edilen fotoğraf, görülmesi mümkün olmayan, çalılık bir alan içinde. Eğer çok yoğun bir kontrol sağlanmazsa, o bölgeden geçişleri denetlemek oldukça zor. Sınırda, gizli bir şekilde geçilmesine olanak sağlayan koşullar bütün sınırda mevcut değil. Çatışmanın yaşandığı bölgede, Hatay'daki Cilvegözü'nde sıkıntılar olabiliyor.

"Angajman kuralları artık IŞİD'i de kapsama altına aldı. Uzun zamandır, hava ihlalleri dışında Esad'la karşı karşıya gelecek bir durum yoktu, bölgede Esad'ın sınırı kalmadı. Bu sebeple, angajman kuralları IŞİD'i de kapsayan bir şekilde değişti. Bugünkü çatışmada da tanklarla karşılık, angajman kuralları kapsamında verildi. Tanklar ve obüs topları, ateş açılan Türkmen köyüne misilleme yaptılar."