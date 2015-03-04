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Atatürk Havalimanı'nda 'insansız hava aracı' uçurana 6 yıl hapis

Atatürk Havalimanı üzerinde 'drone' uçuran ve görüntüleri paylaşan Aspet Manukyan'a 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı

04 Mart 2015 14:57

Uzaktan kumandalı insansız hava aracı (Drone) uçurarak fotoğraf ve görüntü çeken ve daha sonra bu görüntüleri YouTube'da paylaşan Aspet Manukyan hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 6 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Manukyan, 18 Ocak 2015’te Atatürk Havalimanı üzerinde insansız hava aracı uçurmuş, bir ihbar üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü avukatları aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. 

Avukat Emre Kapukaya'nın savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Aspet Manukyan'ın, uluslararası Atatürk Havalimanında insansız hava aracı ile çektiği 12 dakikalık görüntüyü paylaşım sitesi youtube'a koyduğunu ve uçuş emniyetini tehlikeye soktuğunu iddia etti. Fotoğraf ve video çekimi için izin alınmasının zorunluluk gerektirdiğini  dilekçesinde belirten avukat Kapukaya, bu tür hava araçlarının boyutlarının küçük olması ve ışıklarının kapatılması nedeniyle gözle fark edilemediği gibi, hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılmakta olan radar sistemleriyle de takibinin mümkün olmadığını ifade etti.

Manukyan'ın ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

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