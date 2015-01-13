Kapanması planlanan Atatürk Havalimanı’na 316 milyonluk yatırım!

Üçüncü havalimanının inşasıyla tarifeli uçuşlara kapatılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı’na "THY istediği için" 316 milyon liralık yeni dış hatlar terminali yapılıyor. Sayıştay, “3. havalimanı inşa edilirken Atatürk Havalimanı’na yapılacak yeni dış hatlar terminalinin THY ve TAV’ın kârını artıracağı, yapımı üstlenen DHMİ’yi ise zarara uğratabileceği” uyarısı yaptı.

Zaman gazetesinden İsa Sezen'in haberine göre İstanbul’da 3. havalimanının devreye girmesiyle yolcu uçaklarına kapanacağı açıklanan Atatürk Havalimanı’na 316 milyon liralık yeni dış hatlar terminali yapılması kararı alındı. Türk Hava Yolları’nın isteği üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı’na 112 milyon Euro’luk (316 milyon lira) ilave dış hatlar terminali yapımına karar verdi. Devlet kasasından yapılacak yatırımla ilgili Sayıştay’dan DHMİ’ye uyarı geldi. Sayıştay denetim raporunda 3. havalimanının işletmeye açılması sonrası tarifeli uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’nın 2018 sonrası hangi amaçla kullanılacağının belli olmadığı kaydedildi. Sayıştay, “Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi’nin işletme süresi, yatırım tutarı, risk paylaşımı ve ülke menfaati gibi kriter ve planlamalar dikkate alınarak yeniden etüt edilmesini” istedi.

Sayıştay’ın DHMİ 2013 raporunda 2018’de İstanbul’da ihalesi yapılan 3. havalimanının devreye girmesiyle tarifeli seferlere kapatılacak olan Atatürk Havalimanı ile ilgili skandal gelişmeler yer aldı. Rapora göre Türk Hava Yolları (THY), havalimanını işleten TAV’a 2013 Kasım ayında gönderdiği yazıda dış hat transit yolcu sayısındaki artış yaşandığını belirtti ve bu sebeple ilave dış hatlar terminali yapımı için talepte bulundu. THY’nin talepleri arasında açıkta park edecek uçaklar için kapı ve salonların yapılması gibi birçok istek de yer aldı. TAV maliyeti 112,2 milyon Eruo’yu bulacak ilave dış hatlar terminali ve otopark talebini bir yazıyla DHMİ’ye iletti. TAV yazıda transit yolcuların kendilerine faydasının 2,5 Euro’luk servis bedeli olduğunu, transfer yolcu başına alınan 5 Euro’luk gelirin tamamının kendilerine bırakılması halinde bu yatırımın mümkün olacağını bildirdi.

TAV’ın bu görüşünün ardından konuyla ilgili DHMİ’de oluşturulan komisyon, Mayıs 2014’te çalışmalarını tamamlayarak hazırladığı raporu Ulaştırma Bakanlığı’na da sundu. Raporda Atatürk Havalimanı’nda dış hatlar terminal kapasitesini artıracak önlemlerin acilen devreye konulmasının faydalı olacağı kaydedildi. DHMİ de raporu dikkate alarak Atatürk Havalimanı Gelişim Projesi’ne onay verdi. Sayıştay raporunda ise bu yatırım kararının devleti zarara uğratabileceğine vurgu yapıldı. Sayıştay’a göre yeni dış hatlar terminali yatırımı ‘yolcu hizmet kalitesinin artırılması’ gerekçesi ile alınmış bir karar olmasına karşın ticari kullanım süresi 3. havalimanının işletilmeye başlamasıyla sınırlı kalacak. 112,2 milyon Euro yatırım maliyetine sahip ilave dış hatlar terminal projesinin kârlılığı DHMİ açısından yeniden değerlendirilmeye muhtaç. Havalimanına yapılacak ek yatırımın TAV ve THY’nin faaliyet kârlılığına katkısının yüksek olacak olmasına karşın, DHMİ tarafından üstlenilecek yatırım maliyetinin tesisin kullanım süresi de dikkate alındığında gelire dönüşmeme ihtimali bulunmakta. Bu sebeple 3. havalimanı birinci etabının 2018 yılı itibarıyla faaliyete geçmesiyle tarifeli uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı’na ek dış hatlar terminal yatırımının, “işletme süresi, yatırım tutarı, risk paylaşımı, imtiyaz hukuku ve ülke menfaati gibi kriter ve planlamalar da dikkate alınarak yeniden etüt edilmesi” gerekiyor.