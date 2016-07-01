"Atatürk Havalimanı saldırısının talimatını 'tek kol' lakaplı Çeçen Ahmet Çatayev verdi"

Atatürk Havalimanı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Çeçen uyruklu Ahmet Çatayev geçmişiyle dikkat çekiyor. Rusya’da cezaevinden kaçan ‘tek kol’ lakaplı Çatayev, birçok ülkede tutuklanıp serbest kaldı. IŞİD lideri Bağdadi’nin sağ kolunun referansı ile örgüte katıldığı iddia ediliyor. Kafkasya yapılanmasını organize etti, Atatürk Havalimanı'nda canlı bomba eylemi yapan hücreyi kurdu.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, kimliği tespit edilen canlı bombalardan birinin Dağıstanlı Vadim Osmanev oldu. IŞİD’in ilk kez yabancı savaşçılarla gerçekleştirdiği saldırının arkasındaki isim olan Çeçen uyruklu Ahmet Çatayev’in, örgüt için sıradan bir üye olmadığı ileri sürüldü.

Ahmet Çatayev kimdir?

* Hayatı boyunca radikal örgütlere yakın olan Çatayev, Kafkasya İslam Emirliği lideri Dokka Umarov’un 2014’te bir çatışmada öldürülmesinden sonra IŞİD saflarına katıldığı belirtiliyor. İsa Umarov, Ahmet Umarov ve Movladi Udugov’un içerisinde yer aldığı 'şura' tarafından IŞİD’e gönderildi. IŞİD lideri Bağdadi’nin sağ kolu İsa Ömeroğlu’nun emriyle de IŞİD’e alındı. Kısa sürede örgütün Kafkasya’daki en önemli adamı oldu, bu sırada İslam Emirliği ile bağlantısını da kesmedi.

* Kuzey Kafkasya kökenli gençleri IŞİD’e kazandıran Çatayev, büyük bir IŞİD birliğinin de komutanı. Çatayev’e bağlı bazı Çeçenler’in Türkiye’de faaliyet gösterdiği istihbarat raporlarına yansıdı. Atatürk Havaalanı saldırısını gerçekleştiren üç canlı bombanın da Çatayev’in ekibinden olduğu belirlendi. Katliam talimatını veren Çatayev’in 2011 yılında Türkiye’ye giriş yaptığı ve Kafkasya İslam Emirliği’nin İstanbul emiri olarak görev yaptığı tespit edildi.

* IŞİD’in gerçekleştirdiği Ankara Tren Garı saldırısından önce Rusya’nın, “Örgüt Kafkaslar’dan eleman topluyor, Türkiye’de eylem yapabilir” şeklinde uyardığı belirtiliyor. ABD’den de benzer uyarılar yapılırken söz konusu istihbarat paylaşımlarında Çateyev ve ekibinden doğrudan bahsedilmedi. Rusya, 2015 Mart ayında teröristin ismini dünya çapında gündeme getirdi.

* Çatayev’in IŞİD’e katılmadan önceki hayatı da dikkat çekici. 12 yıl önce Rusya’da silahlı örgüt üyeliği suçundan mahkum oldu. Cezaevinde enfeksiyon kaptı ve bu nedenle kolu kesildi. ‘Tek Kol’ lakabı ile ile bilinen Çatayev, cezaevinden kaçtı. 2003’te siyasi mülteci olarak Avusturya’ya gitti. Daha sonra İsveç, Ukrayna ve Gürcistan’da farklı suçlardan tutuklandı. Çatayev, Gürcistan’da 2011 yılında Lapota Vadisi’nde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada arabulucu oldu ancak kısa sürede cezaevinden kurtuldu.