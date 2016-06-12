Atalay Filiz'i görmek için beklediler

Seri katil zanlısı Atalay Filiz’in sabah saatlerinde İzmir’de yakalanması, İzmirli vatandaşları sevindirdi. Emniyet binası önünde nöbet tutan vatandaşların, üç kişinin katil zanlısı Filiz’i İstanbul’a gitmeden önce görmek için beklediği belirtildi.

Atalay Filiz, bugün saat 07.30 sıralarında İzmir’in Menderes ilçesinde bir minibüste yakalandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Filiz, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bozyaka hizmet binasına getirildi. Son cinayetini işlediği İstanbul’a götürülecek olan Filiz’in yakalanması, İzmirli vatandaşları da sevindirdi. Korku dolu günler geçirdiği belirtilen İzmirli vatandaşlar, emniyet binası önünde katil zanlısını görebilmek için uzun süre bekledi.

"Gözümüzle görüp rahatlamak istiyoruz"

Türkan Çakar isimli vatandaş, "Korku dolu günler yaşadık. Sonunda yakalandı. Hepimize geçmiş olsun. Yakalanmasına sevindim. Herkes rahatladı. Onu görmek istiyoruz. Gözümüzle görüp rahatlamak istiyoruz. Akşamları dışarı çıkamıyorduk. Herkes korkuyla eve saklanıyordu" derken, Kerem Tanrıdeğen isimli vatandaş ise, "Saatlerdir buradayız. Buradaki olayları görmek istiyoruz. Bir insan üç kişiyi nasıl öldürebildi, görmek istiyoruz. Ailem, katilin görüldüğü yerlerde oturuyor. Bu sebeple ailem için korkuya kapılmıştım" diye konuştu.