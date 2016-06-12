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Seri katil Atalay Filiz İstanbul'a getirildi

Atalay Filiz'in karayoluyla İstanbul'a götürüldüğü öğrenildi

12 Haziran 2016 23:30

İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 kişinin katil zanlısı ve 1 kayıp şahsın şüphelisi Atalay Filiz, İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanmasının ardından İstanbul’a götürülmek emniyet ekipleriyle birlikte karayoluyla İstanbul'a getirildi.

Atalay Filiz, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından, daha önce İstanbul'dan İzmir'e gelen polislere teslim edildi. Filizin yakalanırken yanında olan eşyaları polis ekipleri tarafından alındı.

Siyah sivil polis otosuna bindirilen Atalay Filiz, emniyet hizmet binasından çıkartılırken, bina önünde toplanan İzmirliler Filiz'e tepki gösterdi. Bazıları da cep telefonlarıyla Filiz'i görüntülemeye çalıştı.

Atalay Filiz'i karayoluyla İstanbul'a götüren polis araçları binadan çıkarken kalabalık arasındaki bazı kişiler araçlara vurmak istedi. Bina önünde önlem alan polisler kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.

Çelik yelek giydirilen Filiz, emniyete girişte gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Filiz, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanacak.

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