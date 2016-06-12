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Seri katil Atalay Filiz'le selfie çeken polisler açığa alındı

İzmir Cinayet Büro Amiri'nin de seri katil Atalay Filiz ile selfie çektiği ortaya çıktı

12 Haziran 2016 20:51

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis  memurunun bugün yakalanan seri katil Atalay Filiz ile selfie çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde polis memuru, "Abi seni tebrik ediyorum, 3 sene kaçmayı başardın" diyor. Atalay Filiz'le İzmir Cinayet Büro Amiri Vedat Yaylalı'nın da selfie çektiği ortaya çıktı. Atalay Filiz ile çekilen ilk selfie ve videodaki polis memurunun Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekibi’nden olduğu öğrenilirken, selfie görüntüsünü çekip sosyal medyada paylaşan ekibin ise İzmir Cinayet Büro’da görevli olduğu öğrenildi. Selfie çeken ve bu anı görüntüleyip paylaşan üç polis hakkında soruşturma başlatıldı. Polisler soruşturma tamamlana kadar açığa alındı.

Haberdar'dan Mehmet Aydoğmuş'un haberine göre, Cinayet Büro Amiri Vedat Yaylalı fotoğrafta seri katil zanlısı Filiz'le kameraya gülümseyerek poz veriyor.

Sosyal medyada yayılan ilk selfiedeki polis memurunun “Selfie yapayım ben gel... Abi seni tebrik ediyorum, 3 sene kaçmayı başardın ya bu memlekette... Sana diyeceğimi bilmiyorum artık” diyor.

 

 

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