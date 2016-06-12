Atalay Filiz'in çantasındaki isim listesinden porno yıldızları çıktı!

Seri katil Atalay Filiz bu sabah saatlerinde İzmir'de yakalandı. Filiz'in çantasından yüklü miktarda para, sahte kimlikler, kredi kartları, yaşam malzemeleri, 2 av bıçağının yanı sıra çok sayıda ismin alt alta sıralandığı ve 18.08.1987 tarihinin bulunduğu iki liste çıktı. Sosyal medyada Filiz'in çantasından çıkan uzun isim listesinin yabancı porno film yıldızlarına ait olduğu belirtildi. Uzmanlar ise "Çantadan çıkan film ve müzik CD’leri ile zamanını geçirmeye çalıştığı anlaşılıyor, çok sayıda top şekeri, düşen kan şekerini dengelemek için kullanmış" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Taylan Yıldırım'ın haberine göre; yakalandıktan sonra Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Filiz’in çantasından kıyafet ve yaşam malzemelerinin yanı sıra kendi adına düzenlenmiş pasaport çıktı. Pasaport incelendiğinde en son 2012 yılında Endonezya’ya gittiği görüldü, pasaportun geçerlilik süresinin de aynı yıl dolduğu dikkat çekti. Kendisinin fotoğrafının yapıştırıldığı 4 sahte kimlik yine başkası adına ve kendi fotoğrafının olduğu 3 sahte ehliyet, kendisi ve başkaları adına düzenlenmiş 14 banka kartı, kredi kartı, askeri personel yakını kimlik kartı, kendisine benzeyen bir Fransız vatandaşına ait vatandaşlık bilgilerini içeren belge, biri 17 diğeri 15 santimetre uzunluğunda iki avcı bıçağı, biber gazı, 10 bin Türk lirası ve 3 bin 500 Euro, şekerler, kamp yerlerini gösteren turistik kitaplar çıktı.

Geceleri tül kullanmış

Hayatta kalma kursu alan Atalay Filiz’in sırt çantasından çıkan malzemeleri kullanarak günlerce ormanlık alanda hayatta kalabileceği bildirildi. Geceleri, sinek ve diğer havanların zarar vermesini engellemek için tül kullanıp eldiven, şal ve bere taktığı kaydedilen Filiz’in çantasındaki 2 bıçağın yanı sıra 2 güneş enerjili şarj cihazı, navigasyon cihazı, top şeker, çelik kasa ya da banka kasasına ait olduğu düşünülen anahtar, arkadaşları ve kendisine ait fotoğraflar, çok sayıda film ve müzik CD’si, 2 kamp alanı rehberi, tıraş makinesi ve lensler dikkat çekti. Atalay Filiz’in aldığı eğitimler ve çantasında çıkan malzemelerle, ormanlık alanda günlerce yardım almadan hayatta kalabileceği, ancak yakalanma korkusunun baskın geldiği, bunun da sürekli yer değiştirmesine yol açtığı belirtildi.

Bavullarını atmış

Daha önce kameralara yansıyan görüntülerde Atalay Filiz'in çantaları vardı. Çantalarında kitap ve yaşam malzemeleri olduğu, bunları ağırlık yaptığı için attığı ortaya çıktı. Uzunkaya "Valizler, bavullar basına yansımıştı. Günlük yaşamını kullanacağı eşyaları, kitapları varmış ancak kendisine yük olduğunu düşündüğü için değişik yerlerde çöpe atmış" dedi.

Bu arada Atalay Filiz’in, üzerinden çıkanlar da şaşırttı. Yakalandığı sırada Atalay Filiz'in yanındaki çantadan çok sayıda bıçak, kredi kartları, para ve saplı şeker çıktı. Ayrıca Filiz'in üzerinden çıkan, bazı porno oyuncularının isimlerinin bulunduğu liste, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Listedeki isimlerin, yabancı porno film oyuncularına ait olduğu belirtildi.