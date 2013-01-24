Assange 'Fifth Estate' filmi hakkında ağır konuştu

WikiLeaks kurucusu Julian Assange Oxford Üniversitesi'nde öğrencilere bir video-bağlantılı tartışma sırasında "büyük bir propaganda saldırısı" olarak onunla ilgili bir gelecek Hollywood filmi nitelendirdi.

Assange Sherlock Benedict Cumberbatch yıldız ve Dreamgirls Bill Condon tarafından yönetilen Fifth Estate için komut dosyası bir kopyasını gördüğünü söyledi. Londra'da Ekvador büyükelçiliği yaptığı sığınma dün gece gelen Oxford Union hitaben, aktivist de İran'a yönelik bir saldırı olarak inflamatuar filmi nitelendirdi.