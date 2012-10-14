Assange sanal ordusu Anonymous'u kaybetti

WikiLeaks kurucusu uğruna birçok eylem gerçekleştiren uluslararası internet korsanları grubu Anonymous, Julian Assange’ı “tek adam şovu” yapmakla suçlayarak desteğini çektiğini açıkladı.

ABD’nin gizli diplomatik yazışmalarını tüm dünyaya ifşa ederek Washington’ı güç durumda bırakan Avustralyalı aktivist Julian Assange çok önemli bir desteği kaybetti. Cinsel taciz suçlamaları ile karşı karşıya olduğu İsveç’e iade edilmemek için bir süredir Ekvador’un Londra’daki elçiliğinde kalan Assange’ın WikiLeaks’ini “egolar yüzünden mahvolmuş” diye niteleyen Anonymous iki yıldır süren desteğini çekti. Grup, Assange ve WikiLeaks aleyhinde faaliyette bulunan kişi ve kurumların bilgisayarlarını ‘hack’lemiş, hatta birçok bilginin de kaynağı olmuştu.

Twitter’daki Anonymous hesaplarından yapılan açıklamalarda WikiLeaks’in bilgi ve haberalma özgürlüğü projesi olmaktan çıkıp ‘Tek Adamlık Julian Assange Şovu’na dönüştüğü vurgulandı.

Ayrılık “bir dönemin sonu” diye nitelendi. Anonymous ilk olarak 2010’da WikiLeaks’in imdadına koşmuş, siteye yapılan ödemeleri bloke eden MasterCard, Visa ve PayPal gibi siteleri kilitlemişti. Ancak bu hafta WikiLeaks’in ABD başkanlık adayı Mitt Romney ile ilgili bilgilere erişim için para istemesi Anonymous’un tepkisini çekmişti.