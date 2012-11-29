Ekvador'un Londra Büyükelçisi Ana Alban, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'da kronik akciğer enfeksiyonunun geliştiğini ve tıbbi müdahale gerektiğini açıkladı.

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un Londra Büyükelçisi Ana Alban, başkent Quito'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 aydır Londra'daki büyükelçilik binasından ayrılmayan ve Ekvador tarafından kendisine sığınma hakkı verilen Assange'da kronik akciğer enfeksiyonu geliştiğini söyledi.

Ana Alban, Assange'ın tıbbi masraflarını karşıladıklarını ve İngiltere dışına güvenli bir şekilde çıkarmanın yollarını aramaya devam ettiklerini, ancak İngiliz makamların bunu reddettiğini de sözlerine ekledi.

Assange'ın avukatı Baltasar Garzon, kısa süre önce yaptığı açıklamada, müvekkilinin büyükelçilikte kalmaya devam etmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

İsveç'e iade edilmek istemiyor

Haziran ayından bu yana Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde bulunan Assange, ABD'ye gönderilme endişesiyle İsveç'e iade edilmek istemiyor.

İngiliz mahkemesince, tecavüz iddiasıyla suçlandığı İsveç'e iadesi onanan Julian Assange, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Londra polisi tarafından tutuklanacağı için Ekvador Büyükelçiliği'nden ayrılamıyor.