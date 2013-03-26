Askeri casusluk davasında işadamı Ali Ağaoğlu'na dair de notlar çıktı!

İzmir'de görülen, kamuoyunda "Askeri casusluk" davası olarak bilinen davanın "Pandora" adlı dosyasında, sanıkların işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgili notlar tuttuğu ve "Ağaoğlu'ndan birtakım taleplerde bulunacakları" öne sürüldü. Yapılan incelemeler sonrasında, şifreli yazılan notların çözülemediği ve Ağaoğlu'na dair tutulan notların ne amaçlı kullanılacağı tespit edilemediği belirtildi.

İzmir’deki "gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla 49’u muvazzaf asker 79’u tutuklu, toplam 357 sanıklı davada 315 dosyadan oluşan ek klasörler davanın avukatlarına teslim edildi. Daha önce şifresi kırılamadığı için açılamayan ’Pandora’ adlı dosyanın dökümleri de ek klasörler içinde yer aldı.

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişiler Adli Bilişim Uzmanı Suat Işık, Özgür Yıldız, Suat Güraycan, Serdar Özkaya, Emre Akyol ve Ziyattin Kurt tarafından, Savcılık iddianamesinde şifresi kırılamadığı açılamadığı belirtilen ’Pandora’ isimli dosya da açıldı. Dosyanın kırılmasıyla örgütün tüm işleyişi, örgüt üyelerinin bilgi ve belge toplama yöntemleri, aralarındaki konuşmalar deşifre edildi.

Bilirkişi raporlarında, İstihbarat Karşı Koyma (İKK) Şube Müdürü Hava İstihbarat Yarbay Fuat Selvi imzasıyla 2002 yılında hazırlanan ’askeri okullara öğrenci alımında dikkat edilecek hususlar’ konulu bölümde irticai okul, yurt ve dershanelerin listelendiği ve bu kurumlarla ilgili ’fraksiyon’ başlığında ’Nurcu’, ’Gülenci’, ’Süleymancı’, ’Adnan Oktar Grubu’, ’Tacettin Eğitim Vakfı’ gibi tanımlamaların bulunduğu belgelere yer verildi.

'Ali Ağaoğlu ile ilgili şifreli konuşmalar'

Öte yandan, Pandora isimli dosyada işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgili bazı şifreli konuşmalara yer verilirken, Ağaoğlu’na ne olduğu saptanamayan birtakım taleplerde bulunulacağı belirtildi, Ağaoğlu ile ilgili toplanan bilgilerin ne amaçla kullanılacağı ise tespit edilemedi. Örgütün ünlü işadamı Ali Ağaoğlu hakkında da istihbari bilgi topladığı öne sürüldü. TAPE kayıtlarına göre Ali Ağaoğlu’nun babası ve ailesi hakkında bilgi toplayan örgütün, bu bilgileri şarkıcı- oyuncu Hülya Avşar’ın menajerinden elde ettiği öne sürüldü.

'Örgüt, daha lise yıllarında takibe almış'

Ek klasörde ayrıca 2 numaralı sanık Narin Korkmaz’ın elinde silah ve askerlerle birlikte çekilmiş sarmaş dolaş çıplak fotoğrafları da yer aldı. ’Gizli belgi ve belge bulundurma’ davasının ek klasörlerinde, örgüt yöneticisi olduğu suçlamasıyla yargılanan Narin Korkmaz’ın daha lise yıllarında örgüt tarafından takibe alındığı belirtildi. Narin Korkmaz hakkındaki bilirkişi dosyasında, Pandora’daki ’milli güvenlik sunum odası.mp4’ isimli dosyalarda, Narin Korkmaz’ın lise yıllarında Milli Güvenlik dersinde kayıt altına alındığı, bunların video görüntülerine yer verildiği kaydedildi. Bilirkişi klasörlerinde ayrıca Narin Korkmaz’ın 2006- 2008 yılları arasında tuttuğu günlüğe de yer verildi.

'49’u muvazzaf 357 sanık'

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. Maddesi ile görevli Savcı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede 49’u muvazzaf asker 79’u tutuklu, toplam 357 sanık hakkında dava açılmıştı. İddianamede adı geçen 831 mağdurdan, aralarında devlet memuru, asker ve MİT mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin suç örgütü tarafından fişlendiği ileri sürülüyor. Çete lideri olduğu iddiasıyla suçlanan marina işletmecisi Bilgin Özkaynak ile Narin Korkmaz hakkında ’Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ’Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ’Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek’ suçlarından ömürboyu ve 9’ar yıl hapis cezası isteniyor.

'Koramiral Kösele'ye 'örgüt üyeliği' suçlaması'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösele hakkında ise ’Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ’Yasaklanan bilgileri temin etmek’ suçlamasıyla 2 ile 6 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

'Duruşmalar 16 Nisan'da başlayacak'

16 Nisan tarihinde 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak duruşmalar için Buca ve Foça yarıaçık cezaevlerinde kalan 30 hükümlü İzmir Adliyesi Konferans Salonu’nu duruşma salonuna dönüştürmek için haftanın 7 günü çalışıyor. Çalışmalar kapsamında, salonun bodrum katına nezarethaneler inşa edilirken, salonun ilk üç sırası sökülüp sanıkların oturacağı konuma getiriliyor. Salonda bulunan sahne kısmı, mahkeme heyeti için kürsüye dönüştürülüyor. Konferans salonunda, cezaevinden duruşmalara getirilecek tutuklu sanıkların güvenlik açısından kimsenin göremeyeceği şekilde salona alınmaları için gerekli düzenlemeler de yapılıyor.