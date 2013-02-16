Askeri Casusluk davasıyla tutuklanan subaylar açlık grevine hazırlanıyor

"Askeri Casusluk davası"ndan yargılanan ve Ege Ordu Komutanlığı Askeri Cezaevi’nde 9 aydır tutuklu bulunan subaylar, “düzmece” deliller ve “matruşka” olarak niteledikleri dava nedeniyle “ailelerinin yüzüne bakamaz” hale getirildiklerini belirterek seslerini duyurabilmek için “açlık grevine” başlayacaklarını ifade etti.

“İddianame Facebook gibi ve en sıkı takipçim savcı” ifadesini kullanan bazı subaylar Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “general ziyareti” ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile ilgili açıklamalarını ise “timsah gözyaşları” olarak nitelerken moral çöküntü nedeniyle ordudan istifa eden 160 pilotun geri dönüş için ikna edilmeye çalışıldığını ifade ettiler.

Ayşe Sayın'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, CHP Cezaevi İzleme Komisyonu Üyeleri Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir geçen günlerde Askeri Cezaevi’nde kalan “askeri casusluk” davası sanığı 9 subayı ziyaret etti. CHP’li vekiller tarafından hazırlanan raporda, isimlerine yer verilmeyen subayların ifadeleri şöyle:

İddianameye göre başka kurumdayım: Genelkurmay Başkanlığı personeliyim ve hayatımda hiç Kara Kuvvetleri’nin binasına gitmedim. Ama iddianamede Kara Kuvvetleri’nde çalışır deniliyor ve Kara Kuvvetleri’ndeki “sözde” odamda arama yapıldığı söyleniyor. Ayrıca iddianamede Bütçe Mali Şube’deki odasında arama yapıldı diyor. O binaya da son yıllarda hiç gitmedim.

Açlık grevi yapacağım: Hastalığımdan dolayı diyet yemeği yemem gerekiyor. Ancak uygun diyet yemeği çıkmadığından iyi beslenemiyorum ve 9 aydır peynir, zeytin ekmek yiyorum. 9 ayda 15 kilo verdim. Açlık grevindekiler 8 kilo verdi, Türkiye’nin yüreği ağzına geldi. Buradakiler ise kimsenin umurunda değil! Çare kalmazsa ben de açlık grevi yapacağım ki sesim duyulsun.

Fuhuşla suçlandım, iddianameden nişanlım çıktı: Suçlamalarda fuhuş, şantaj, casusluk ne ararsanız var. Biz 9 aydır bunlarla yargılandık ama iddianamede çıka çıka ya nişanlılarımız çıktı, nişanlımla bile fotoğrafım yok ellerinde ya da boş word dosyaları.

Timsah gözyaşları: Başbakan’ın son açıklamaları timsah gözyaşlarıdır. Başbakan samimi ise uzun tutukluluk sürelerine son verecek ve görevdeki askeri personelin tutuksuz yargılanacağı bir düzenleme yapar. Bizim KCK kadar hatırımız yok mu?

Matruşka dava: Afganistan’daydım. Evin aranıyor, dediler, uçağa atladım geldim. Şimdi kaçma şüphesi ile tutukluyum. 10 yaşındaki oğlumun savaş oyunlarını casusluk yapıp, yurtdışına satacağımı sanmış olmalılar ki, oğlumun oyun CD’lerini de almışlar. Bu davaya Pandora diyorlar ama bu davada açıkça matruşka... Savcı, ne zaman ihtiyaç duyarsa bir delilin içinden başka bir delil çıkartıyor.

160 pilot istifa etti mi: Bizim başımıza bu gelenlerden sonra, Hava Kuvvetleri’nin 3 F-16 Filo Komutanı casusluk suçlaması ile içeri atılınca büyük bir moral çöküş yaşandı. Hava Kuvvetleri’nden 160’a yakın pilot istifa etti. Şu anda bunları durdurmakla, bu kararlarından geri döndürmekle ilgili büyük mücadele var. Ama herkesin hevesi kırıldı. Hava Kuvvetleri’nden 160 pilot giderse Hava Kuvvetleri komple tasfiye olur.