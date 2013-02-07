HSYK müfettişleri askeri casusluk savcısını inceleyecek

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner'in görevinden istifasına neden olduğu iddiaları üzerine askeri casusluk davasının savcısına inceleme izni verdi.



Donanma eski Komutanı emekli Oramiral Nusret Güler'i istifa sürecine götüren askeri casusluk davasında HSYK müfettiş görevlendirdi. Beklenmedik istifasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda dengeleri alt üst eden Nusret Güler'in bir gazetede, "İstifa talebimden iki ay sonra 30 Kasım 2012'deki YAŞ'ı müteakip, 3 Aralık 2012 tarihinde öğrendiğim İzmir'deki görevim sırasında bana, kızıma (kızım 14 yaşındayken) komplo kurulduğunun gündeme getirilmesi olayı nedeniyle mağdur sıfatıyla da olsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verme durumunda kaldım. Özellikle bana ve kızıma komplo kuranların, bir çoğunun düzmece olduğuna inandığım olayları ifşa etme tehdidi ile bana şantaj yapmalarını beklerken, kızımın psikolojisi de gözardı edilerek iddianamede söz konusu olaylara, ilgili savcılık ve mahkeme tarafından ayrıntılı olarak yer verilmesini sizlerin takdirine bırakıyorum" şeklindeki sözleri HSYK tarafından ihbar kabul edildi. ANKA'nın HSYK kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Kurul, olayın araştırılması için bir müfettiş görevlendirdi. Görevlendirmede söz konusu savcının ismi yer almazken, müfettişin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olaya ilişkin inceme yapacağı, iddianamede özel hayata ilişkin bilgilerin yer alıp almadığının araştıracağı belirtildi.