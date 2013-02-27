Askeri casusluk davasında 6 tahliye

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10’uncu maddesiyle görevli Savcı Zafer Kılınç’ın hazırladığı iddianamede, 88’i tutuklu 357 sanık hakkında 2 yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalar istemiyle 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede adı geçen 831 mağdurdan, aralarında devlet memuru, asker ve MİT mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, suç örgütü tarafından fişlendiği iddia edildi.

Çete lideri olduğu iddiasıyla suçlanan marina işletmecisi Bilgin Özkaynak ile üniversite öğrencisi Narin Korkmaz hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kişisel verilerin kaydedilmesi, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek suçlarından müebbet ve 9’ar yıl hapis cezası istendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösele hakkında ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, yasaklanan bilgileri temin etmek suçlamasıyla 2 ila 6 yıl arası hapis cezası talep edildi.

12’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatlların tutukluluk hallerine yapılan itirazları dosya üzerinden değerlendirdi. TCK 220/2. maddesi uyarınca ’örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla yargılanan ve haklarında 1-3 yıl arası hapis cezası istenen Albay Ahmet Gençer Kıvrakdal, Kurmay Albay İlkay Altındağ, Prof.Dr. Albay İsmail Tayfun Uzbay, Tabip Albay Temuçin Şenkul, Londra Askeri Ateşesi Kurmay Albay Zeki Aşım ve eskort olduğu iddia edilen kadınlardan Serap Alagöz’ün tahliyesine karar verildi.

'Toplam 9 tahliye'

Tahliye edilen 6 kişinin ’Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme’ suçlarından 1.5 yıl ile 6 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyordu. Daha önce de sivil vatandaşlar Mustafa Yıldız, Birol Sam ile Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz, tahliye edilmişti. Davada bugüne kadar 9 kişi tahliye edilirken, tutuklu sanık sayısı 79’a düştü. Tutuklu sanıklarla ilgili tahliye talepleri gelecek ay bir daha görüşülecek.

'Casusluk yok'

Soruşturma ilk safhasında ’Casusluk ve fuhuş’ soruşturması olarak adlandırılırken, önce Genelkurmay, ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı ayrı açıklama yapıp suçlamalar arasında ’Casusluğun’ bulunmadığını bildirmişti.

İlk duruşma ise 16 Nisan’da başlayacak ve sanıkların çok olması nedeniyle kesintisiz yapılacak.