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Askeri Casusluk davasında gözaltında olan 4 kadında 'zührevi hastalık' çıktı

"Askeri casusluk"tan gözaltına alınan 4 eskort kadında zührevi hastalık çıkınca savcı MİT'i "Bulaşıcı hastalık" konulu yazıyla uyardı

14 Şubat 2013 10:40

Askeri Casusluk davasının savcısı Zafer Kılınç, MİT'e gönderdiği bir uyarı yazısı, gözaltına alınan 4 eskort kadında zührevi hastalık tespit edildiğini belirterek, "Adamlarınız onlarla irtibatlı" dedi.

"Askeri casusluk"tan gözaltına alınan 4 eskort kadında zührevi hastalık çıkınca savcı MİT'i "Bulaşıcı hastalık" konulu yazıyla uyardı.

Musa Kesler'in Milliyet'teki haberine göre, İzmir'de "askeri casusluk" olarak bilinen ve "fuhuş insan ticareti, özel hayatın gizliliğini ihlal etme, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, yasaklanmış bilgileri temin" iddiasıyla 345 şüpheli hakkında açılan davanın dosyasında soruşturma savcısı Zafer Kılınç'ın MİT'e yazdığı 29 Ağustos 2012 tarihli ilginç bir uyarı yazısı da geldi.

"Bulaşıcı hastalık" konulu yazıda, soruşturma sürecinde gizaltına alınan 4 eskort kadın, tetkikleri sonucunda zührevi hastalık taşıdıklarının belirlendiği belirtildi.

Savcı bazı MİT görevlilerinin de takip edilen eskort kızlarla "irtibatlı" olduğunun tespit edildiğini söyleyere MİT'ten "gereğinin yapması"nı istedi.

MİT'in nasıl bir işlem yaptığı bilinmiyor.

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