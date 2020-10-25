Aşırı sağcı muhalefet lideri Le Pen'den 'başörtüsü yasaklansın' çağrısı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen, katıldığı bir televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu savunan Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

"Bu savaşı bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz"

Marine Le Pen, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz" dedi.

İslamcı ideolojinin Fransa’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir" dedi.

"Büyükelçi'nin geri çağrılması kaçınılmazdı"

Le Pen, Twitter hesabından yaptığı paylaşmada da, Erdoğan'ın Macron ile ilgili açıklamalarının ardından büyükelçinin Fransa'ya çağrılmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, "Erdoğan bir öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından başsağlığı dilemeyi tercih etmiyor ve Fransa yas tutarken Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor" ifadesini kullandı.