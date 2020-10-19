Macron terör saldırısı olduğunu açıklamıştı; Fransa'da bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından operasyonlar başladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, cuma günü tarih öğretmeni Samuel Paty'nin başı kesilerek öldürülmesinin ardından olay yerinde öldürülen saldırganla bağlantılı kişilerin bulunması için operasyonların sürdüğünü açıkladı.

Tarih öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmeden önce derste öğrencilerine Charlie Hebdo'da yer alan Hz. Muhammed karikatürünü gösterdiği ve bu nedenle hedef gösterildiği belirtildi. Paty, 18 yaşında bir saldırgan tarafından Paris'te başı kesilerek öldürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör saldırısı olarak açıkladığı olayın ardından İçişleri Bakanı Darmanin, internette nefret söylemi hakkında 80'e yakın soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı, Fransız polisinin sabah saatlerinde radikal militanların evlerine baskın düzenlediğini açıkladı.

Reuters'a konuşan bir polis ise Fransa'nın hükûmet takibinde olan ve radikal dini inançlara sahip olduğunda şüphelenilen 231 yabancıyı sınır dışı etmeye hazırlandığını söyledi.

Macron: Korku taraf değiştirecek

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Fransa'da İslamcılar huzur içinde uyuyamayacaklar. Korku taraf değiştirecek" açıklamasında bulundu.