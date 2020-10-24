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Erdoğan'ın açıklamasının ardından Fransa, Ankara Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı

24 Ekim 2020 20:46

Fransa, Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.

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