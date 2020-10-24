Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Partisinin Kayseri İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde bir kez daha Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un “İslam krizde” ve "İslam yapılandırılmalı" açıklamalarıyla başlayan tartışma vardı. Macron'a karşı sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol" dedi.

Erdoğan daha önce de, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar ile hesaplaşmaktır" demişti.

Almanya'da usulsüzlük gerekçesiyle bir camiye yapılan polis aramasını da sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. çünkü batılı için Müslüman Türk'tür, Türk de Müslüman'dır. Avrupa faşizmi yeni bir seviyeye geçmiştir. Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. çünkü batılı için Müslüman Türk'tür, Türk de Müslüman'dır. Avrupa faşizmi yeni bir seviyeye geçmiştir" sözlerini kaydetti.

Kayseri'de yaptığı açıklamalarda Ermenistan ile sıcak çatışma halinde olan Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştüğünü de belirten Erdoğan, "İşgal altındaki bölgeleri geri alıyorlar" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var; Türkiye sınırlarının dibinde böyle böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek."

"Bizim kimsenin torağında, hakkında, hukukunda, kaynağında gözümüz yok. Sadece kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz. Binlerce kilometre öteden gelip sınırlarımızda terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz."

"Maron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var"

"Hele hele bu Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir! Öncelikle bir akli noktadan kontrol.

Macron'a: Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum

İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Ya Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada bir yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendine bir şey kazandırsın. Bizim ilkeli tavırlarımız bundan sonra da devam edecektir. Azerbaycan'daki işgallerin arkasında bunlar var. MİNSK üçlüsünün içerisinde yer alıyorsun. Bugüne kadar ne yaptınız? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve bunlarla barış tesis edeceğinizi zannediyorsunuz. Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz. Ama Türkiye dürüst olarak bu kardeşlerinin yanında yer aldı, bundan sonra da devam edecektir. Başlayan çatışmalar Azerbaycan kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine dönüşmüştür."

"Hep yalan, alan, yalan, yalan"

"Almanya'da bir camiye yapılan baskının adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hıristiyanların mabetlerine yaptık mı? Yapmadık .Çünkü bizim cibiliyetimizde böyle bir anlayış yok. Ama bunların liderleriyle görüştüğümüz zaman 'Nasıl olur ya, olmaz böyle şey' derler. Bunlarda özgürlük, laiklik diye bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan."

"Avrupa'daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. çünkü batılı için Müslüman Türk'tür, Türk de Müslüman'dır. Avrupa faşizmi yeni bir seviyeye geçmiştir."