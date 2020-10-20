Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Esas gayesi İslam ve Müslümanlar ile hesaplaşmak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın istişare toplantısına bir videomesaj gönderdi. Erdoğan'ın gündeminde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un “İslam krizde” ve "İslam yapılandırılmalı" açıklamalarıyla başlayan tartışma vardı.

Bir kez daha Macron'a tepki gösteren Erdoğan, “Macron’un başını çektiği bu girişimlerin gayesi Müslümanlarla hesaplaşmaktır” dedi.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ve gözlemci ülkelerin Diyanet İşleri İstişare Toplantısı'nın açılışına gönderdiği video mesajda şu ifadeleri kullandı:

''Macron'un asıl gayesi İslam ile hesaplaşmak''

''Yakın zamanda gündeme getirilen Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramlar bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar ile hesaplaşmaktır.

''İslam karşiti bir sistem kurulmak isteniyor''

Dinin sadece evde yaşandığı dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Dinin biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil totaliterliktir. Dışarıdan sistemli şekilde yşürütülen saldırılar içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir.''

Erdoğan'ın gündeminde DAEŞ, FETÖ ve Boko Haram gibi terör örgütleri de vardı.

''Emperyalistlerin bizi bölmesine müsaade etmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı bu konuda ise şöyle konuştu:

''İnsanlar dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezlerse DAEŞ, FETÖ, El Şebab, Boko Haram gibi terör örgütlerinin İslama mugayir sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, Siyah, Beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz.''