ASELSAN mühendislerinin ölümlerinin araştırılması için komisyon kurulması önerisine AKP'den ret

6 ASELSAN mühendisinin ard arda şüpheli şekilde ölmesi, TBMM'de tartışma konusu oldu. MHP, mühendislerin ölüm sebeplerinin araştırılması için komisyon kurulmasını önerdi ama AKP karşı çıktı.

aktifhaber.com'un haberine göre, MHP'li milletvekili Alim Işık konuyla ilgili yaptığı konuşmada "F16 uçaklarının düşmanı tanıma amaçlı elektronik sistemlerini geliştirip tasarlayan mühendisler arkası arkasına neden intihar ediyor, neden ölüyor veya öldürüyor, bunun arkasında kim var? Hepsinin ortak noktalarından birisi uçak tanıma sistemlerini millîleştirdikten sonra benzer bir başarıyı ABD ve İsrail güdümlü elektronik sistemlerin kontrol dışı bırakılması konusunda göstermelerine az bir zaman kalmışken ölümle hayatlarına son verilmesi" dedi.

MHP’nin araştırma komisyonu önerisine CHP de destek verdi.

'Kamera kayıtları yok edilmiş'

CHP’li Erdal Aksünger de "Hüseyin Başbilen, Evrim Yançeken bunların ölümlerindeki kamera kayıtları yok, hepsi yok edilmiş. Neden yok edildiğini araştırmak lazım. Bunların çoğu psikolojik tedavi de görmüşler ama neden görmüşler? Dört ay öncesinden bazı baskılar varmış. Görevlerinden özellikle ayrılmaları konusunda" diyerek ölümlerle ilgili şüphelere dikkat çekti.

HDP’nin destek vermediği önergeye AKP de karşı çıktı. AKP’li vekiller, ASELSEN mühendislerinin öldürülüp öldürülmediğinin araştırılması için mecliste komisyon kurulmasını reddetti.