CHP'nin 'faiz lobisi araştırılsın' önergesi, AKP'lilerin oylarıyla reddedildi

CHP'nin, faiz lobisinin Meclis tarafından araştırılmasına yönelik önergesini AKP reddetti. Meclis Genel Kurulu'nda iç güvenlik paketinin görüşmelerine geçilmeden önce CHP'nin, ‘hükûmet temsilcilerinin faiz lobisine yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi' amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesinin görüşülmesine yönelik grup önerisi ele alındı.

zaman.com.tr'nin haberine göre, öneri üzerinde konuşan CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, iktidarın izlediği tuhaf bir yöntem olduğunu belirterek, “Eğer herhangi bir alanda ortada bir başarı varsa ‘Bu bizim başarımızdır' diyor, eğer ortada bir başarısızlık varsa, bir kötü sonuç var ise bunu da uydurduğu bir lobiye bağlıyor. Bakın bugüne kadar patates lobisinden kuru fasulye lobisine, vaiz lobisinden robot lobisine kadar yirminin üzerinde lobi yarattınız. Bu lobiler kimlerden oluşmakta, hangi yöntemleri izleyerek ne yapmaktalar? Siz de dâhil, maalesef, kimsenin bildiği yok. Sizin de bunları araştırmak gibi bir derdiniz yok.” dedi.

Faiz lobisi iddialarını ortaya atanların bu lobinin araştırılması için herhangi bir adım atmadığını vurgulayan Şeker, “Neden bu adımlar atılmıyor? İktidarın elinde yargı gücü var, polis gücü var, her türlü teknolojik imkânı da var. Bu iddialarınızı kanıtlamanız, bahsettiğiniz lobinin üyelerini, gerçekleştirdiği eylemleri, kazançlarının miktarını ortaya çıkarmanız çok kolay ancak nedense buna yanaşmıyorsunuz. Böyle bir araştırma girişiminde bulunulmadığına göre, demek ki bu 'faiz lobisi' denilen şey aslında iktidarın ekonominin darboğazında sarıldığı popülist siyasi bir söylemden fazlası değil. Vatandaşta yarattığınız bu kafa karışıklığını gelin, komisyon kurarak çözelim.” dedi.

'Saray sakini kontrolden çıktı'

CHP'li Şeker şöyle devam etti: “Ekonomi büyümüyor ise o hâlde dolar niye tırmanıyor? Çünkü saray sakininin kibri büyüyor, egosu büyüyor. Enflasyon kontrolden çıkmadıysa dolar niye artıyor? Çünkü maalesef, saray sakini kontrolden çıkıyor? Cumhurbaşkanı çıkıyor, Merkez Bankası Başkanına suçlamalarda bulunuyor. Dolar tırmanışa geçiyor. Cumhurbaşkanı 6-7 defa konuştu. Her seferinde dolar yükseldi. TL dolar karşısında değer yitirdi. Kapalı kapılar ardında yapılması gereken konuşmalar neden ısrarla mikrofonlar ve kameralar önünde yapılıyor? Bu konuşmalardan sonra doların yükselişe geçeceği bilinmesine rağmen bu açıklamalar neden yapılıyor? Dolar sürekli yükseltilerek kimlere kazanç sağlanıyor? Bu konuşmalardan önce kimler dolar alıyor, sonrasında kimler dolar satıyor? Diğerlerinden emin değiliz ama burada kesinlikle bir lobi var. Bu lobi kime çalışıyor, Cumhurbaşkanının konuşması kimleri zengin ediyor? Bu soruların cevaplarının acilen bulunması gerekiyor.”

Hasip Kaplan: Faiz lobisini merak etmiyor musunuz?





HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, “Ya, bir faiz lobisi var, kimdir bu ya! Arkadaşlar, merak etmiyor musunuz? Gezi'de faiz lobisi, 17-25 Aralıkta faiz lobisi, dünyada finansal kriz oluyor, faiz lobisi. Bu yetmiyordu, faiz lobisi, bir de döviz lobisi çıktı. Bu döviz lobisi kim? Cumhurbaşkanı konuşuyor, Merkez Bankasına bir parmak sallıyor, döviz fırlıyor arkadaşlar. Ya, böyle bir sistem dünyada var mı?” diye sordu. HDP'li Kaplan, “Bir komisyon kuralım, faiz ve döviz lobisinin yakasına yapışalım, sizi de kurtaralım. Daha ne istiyorsunuz siz Allah'tan? Bu kadar iyilik üstüne iyilik muhalefetten, artık eliniz bu sefer de iyiliğe kalksın. Şu faiz lobisini kaldırmak istiyorsanız ellerinizi kaldıracaksınız, ‘evet' diyeceksiniz. Ey iktidar, faiz lobisi için ‘evet' diyeceksiniz, başka şansınız yok.” diye seslendi.

'Erdoğan her konuştuğunda dövizler yükseliyor'





MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal ise, “Niye faiz lobisi diye karnınızdan konuşuyorsunuz? Her konuştuğunda Recep Tayyip Erdoğan dövizler çıkıyor. Kim kazanıyor, kim alıyor, kim satıyor hani biliyordunuz, hani, hani? ‘Alanları biliyoruz, kimlerin döviz aldığını biliyoruz' diyordu, hani nerede, biz hiç duymadık, ne oldu bu soruşturmalar?” diye sordu.

İktidarın faiz düşmüyor diye sorumlu aramamasını isteyen Günal, “Bunun temel sorumlusu, bu politikalara izin veren hükûmettir, onun başında da iki üç dönem bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bey'in kendisidir. Sayın Cumhurbaşkanı bu işlerde günah keçisi arayıp kendi döneminde sanki çok başarılıymış da ekonomi yönetimi bunu sarpa sardırmış havasında." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından önce kimler döviz aldı?





Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Erdem Başçı'nın görevlerine yeni gelmediğini anlatan MHP'li Günal şöyle devam etti: "Sizin döneminizde geldiler, hepsini siz getirdiniz. Eğer varsa, bunlar hainse, o zaman soruşturun, soruşturmanın selameti açısından görevden alın. Araştırın, nerede var, kim ne yapıyor, manipülasyon mu yapıyor, borsada mı alıyor, satıyor mu, kim aldı sattı? Son üç ay içerisinde Sayın Erdoğan'ın konuşmasından önce ve sonra kimler borsada, kimler bankacılık sistemi aracılığıyla Merkez Bankasının döviz ihalelerinde döviz aldı, kimler sattı? Hazine ihalelerinde kim kâğıt aldı? Buyurun, SPK da sizde, BDDK da sizde, bütün kurumlar sizde. Araştırın, biz de öğrenelim. Eğer varsa ihanet eden, biz de onlar için gerekli, yapılması gereken ne varsa burada imza atmaya, el kaldırmaya hazırız. Aksi takdirde, karnımızdan bir faiz lobisi uydurup günah keçisi aramaktan vazgeçin.”

Kurucu genel başkanlarına sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise, “Öncelikle burada Türkiye Cumhuriyeti devleti Cumhurbaşkanı hakkında imalı ve sanki bir döviz ya da bunun üzerinden spekülasyon yapıyor imasında bulunmak doğru değil. Bunu şiddetle reddediyorum.” dedi.