HDP 'Paralel yapı incelensin' önergesi verdi, AKP'li vekiller reddetti

HDP'nin verdiği "Paralel yapı incelensin" önergesi de AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 56'ncı Birleşimi, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı tarafından açıldı. Bahçekapılı, görüşmeler öncesinde iktidar ve muhalefet temsilcileri gündem dışı söz alarak Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan cinayetiyle ilgili konuştu.

HDP'nin önerisi

Konuşmaların ardından gündeme geçildi. Meclis araştırması açılmasına ilişkin üç önerge okunarak bilgiye sunuldu. HDP Grubu'nun, paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinlemelerin araştırılması önerisi sunuldu.



Öneri şu şekilde: "27 Şubat 2014 tarihinde Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ve arkadaşları tarafından, paralel yapı, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinleme, şantaj, tehdit, provokasyonların araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş olan 5099 sıra no.lu Meclis araştırma önergesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 17/02/2015 Salı günlü birleşimde sunuşlarda okunması ve görüşmelerin aynı tarihli birleşimde yapılması önerilmiştir."

Önerge üzerine MHP, HDP, CHP ve AKP'li vekiller görüşlerini sundu. HDP Grubunun önerisi AKP'li vekillerinin karşı oy vermesi üzerine kabul edilmedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök söz istediğini, Başkanvekili Bahçekapılı'nın söz vermemesi üzerine oylamanın yok sayılır hükmünde olduğunu belirtti.



Konu üzerine usul tartışması açılması istendi. Usul tartışması üzerine vekiller söz aldı. Konuşmaların ardından Bahçekapılı, HDP'nin önerisini tekrar oyladı. Oylamada AKP'li vekiller tekrar red oyu kullandı.