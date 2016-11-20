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Asansör ziyareti: Genelkurmay Başkanı Akar Rahşan Ecevit'e gidip gönül alacak

Akar'ın korumaları, Rahşan Ecevit'i bindiği asansörden indirmeye çalışmıştı

20 Kasım 2016 20:03

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, korumalarının 'Kıbrıs Fatihi' olarak anılan Bülent Ecevit'in 93 yaşındaki eşi Rahşan Ecevit’i  KKTC'nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda bindiği asansörden indirmeye çalışmasından sonra bir ziyaret kararı verdi. 

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Genelkurmay’dan Rahşan Ecevit’e bir telefon edilip kendisine “Komutanımız Orgeneral Hulusi Akar, uygun bir zamanda sizi ziyaret edip saygılarını sunmak istiyor” denildiğini ifade etti.

“İncelik ve nezaket mi”, ohooo, geçmiş olsun

Turan’ın bugün (20 Kasım 2016) Sözcü’de “Tecavüze af!” başlığıyla yayımlanan köşesini ilgili kısmı şöyle:

Rahşan Hanım'ın asansör olayı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı çok üzmüş… Bunu onun yakın çevresinden öğrendim.

Kıbrıs Fatihi merhum Bülent Ecevit'in 93 yaşındaki eşi Rahşan Ecevit, Hulusi Paşa'nın işgüzar korumaları tarafından “Paşamız binecek” diye asansörden indirilmek istenmişti.

Doğal olarak bu saygısız davranışa tepkiler yükseldi.

*  *  *

Olaydan Orgeneral Hulusi Akar'ın haberi olmadığı kesin…

Hata bence elçilikte…

Paşa'nın yakınlarının ifadesine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyonda Rahşan Hanım'ı görmediğini belirten Orgeneral Akar “Bana kimse Rahşan Hanım'ın resepsiyonda olduğunu söylemedi. Onu görseydim, ya da bana orada olduğunu bildirselerdi, hanımefendiye gereken saygıyı gösterirdim” diyor.

*  *  *

Önceki gün Rahşan Hanım'ı, Genelkurmay Başkanlığı'ndan arayıp:

“Komutanımız Orgeneral Hulusi Akar, uygun bir zamanda sizi ziyaret edip saygılarını sunmak istiyor” dediler.

Rahşan Ecevit de “Memnun olurum, bekliyorum” cevabını verdi.

Hulusi Paşa birkaç gün içinde Rahşan Ecevit'i ziyaret ederek saygılarını sunacak.

Asansör olayı nedeniyle bir çeşit “gönül alma ziyareti” olacak bu…

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