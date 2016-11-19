Rahşan Ecevit 'Cumhuriyet'i ziyaret etti: Demek ki zülfü yâre dokunan şeyler yazmışsınız; direnmek önemli

Rahşan Ecevit ve DSP İstanbul İl örgütü yöneticileri, 10 yazar ve yöneticisinin tutuklandığı Cumhuriyet gazetesini İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç, yazarlar Hikmet Çetinkaya ve Şükran Soner’le görüştü. Erinç, desteği nedeniyle Ecevit’e teşekkür ederek “Bu tavrınız ve desteğiniz biz Cumhuriyetçilere güç veriyor. Biz ustalarımızdan gördüğümüz gazeteciliği yapıyoruz. Bunun bir bedeli varsa onu da ödemeyi göze alıyoruz” dedi. "Yapılan baskılara karşı direnmenin önemli olduğunu" söyleyen Ecevit, "Düşünce ağır olunca yaşananlar da sıkıntılı oluyor. Zülfü yâre dokunan şeyler yazmışsınız demek ki" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hikmet Çetinkaya da Cumhuriyet’e yönelik operasyonu yapan savcının 'FETÖ’den yargılandığını, dosyada böyle de ilginç bir durumun yaşandığını söyledi.

Tutuklanan 10 yönetici ve yazarımızın cezaevindeki durumlarıyla ilgili bilgi alan Ecevit, “Nasıl ve neyle suçlanıyorlar? Bu iddiaların ölçütü neymiş? Düşünce ağır olunca yaşananlar da sıkıntılı oluyor. Zülfü yâre dokunan şeyler yazmışsınız demek ki” dedi. Soruşturma sürecine ilişkin bilgi alan Ecevit, “Davayı kaybederseniz sizi de mi içeri atacaklar? Ne yapalım biz de sizi ziyarete geliriz o zaman” diye espri yaptı. Yapılan baskılara karşı direnmenin önemli olduğunu söyleyen Rahşan Ecevit, şöyle konuştu: “Önemli olan pes etmemek. Bir şeylere inanıyorsanız sıkıntısız olmaz. Bugünleri de geçireceğinize inanıyorum. Size yazılanlara dikkat edin diyorlar. Ancak siz yine bildiğiniz gazeteciliği yapmaya devam edeceksiniz. Bu da bir tavır tabi. Vatandaşa ne olup bittiğini anlatmaya devam etmelisiniz.”