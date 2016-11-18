Genelkurmay'dan Rahşan Ecevit açıklaması: Yanlış anlaşılmadan kaynaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Milli Gün resepsiyonunda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın korumaları ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit arasında yaşanan asansör olayına ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan "Yanlış anlaşılmadan kaynaklandı" açıklaması yapıldı.

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Tuğgeneral Ertuğrulgazi Özkürkçü, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, asansör başında Genelkurmay Başkanı’nın korumaları ile Rahşan Ecevit arasında yaşanan olayın “yanlış anlamadan kaynaklandığını” bildirerek şöyle konuştu:

“Genelkurmay Başkanımız resepsiyondan çıkarken korumalar orada bulunan iki asansörden birini tutmuşlardır. O anda yandaki diğer asansör de müsait durumda olmasına rağmen, normal bir refleks olarak Rahşan Hanımefendi ve yanındakiler kapısı açık olan asansöre yönelmişlerdir.

Koruma personeli kendilerine yandaki asansörün de müsait olduğunu, mümkünse o asansörü kullanmalarını söylemesine rağmen kendileri bunu duymamışlar ve asansöre girmişlerdir. Bunun üzerine koruma personeli, o kişilerin kim olduğunu bilmemesine rağmen, yaşlarına hürmeten hiçbir şey söylemeden onların yanlarına binmiş ve kendilerini yukarı kata çıkarmayı müteakip tekrar asansörü aşağıya indirmiştir. Yaşanan olay bundan ibarettir. Herhangi bir saygısızlık söz konusu olmamıştır.”

Masaya davet edilmedi

Salonda hazırlanan özel bölümde KKTC’nin Ankara Büyükelçisi ile yemek yiyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın bulunduğu masaya da, Rahşan Ecevit davet edilmedi.