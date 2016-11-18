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Hulusi Akar'a Rahşan Ecevit tepkisi: 15 Temmuz'un utancı yüzünde, gücü ona yetiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rahşan Ecevit'in asansörü kullanmasının engellenmek istenmesine ilişkin açıklama yaptı

18 Kasım 2016 21:22

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyonda, Hulusi Akar'ın korumalarının "komutan gelecek" diyerek 93 yaşındaki Rahşan Ecevit'i asansöre bindirmek istememesine tepki gösterdi. Ecevit'in asansörü kullanmasının engellenmek istenmesine ilişkin, "Genelkurmay Başkanını, 15 Temmuz’un utancı yüzünde, izleri boynundayken gücünün 93 yaşındaki Rahşan Hanım'a yetiyor olmasından dolayı da kendisini esefle kınıyoruz" dedi.

Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

93 yaşındaki Rahşan Ecevit protokolde geleneksel olarak olması gereken yerde ağırlanmadı. Genelkurmay Başkanı ve Başbakan Yardımcısı A protokolde otururken Rahşan Hanım'a bir davet ve bir yer gösterme yapılmadı.

Bu nezaketsizliği olgunlukla karşılayan Rahşan Hanım resepsiyonun sonunda ayrılmak için ve yaşı gereği de mecbur olduğu asansörü kullanmak istediğinde Genelkurmay Başkanının özel koruma ekibi ki onlar 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanını korumak yerine esir düşürmüşlerdi ama Rahşan Hanım'dan Genelkurmay Başkanının asansörünü koruyabildiler. Rahşan Hanım'ı asansöre sokmama, girmesine rağmen kullandıkları sözlerle; Rahşan Hanım'a önce "Asansör komutana ait. Komutan ayrılış yapacak, sonra binersiniz.", daha sonra da asansörün mekanizmasına müdahaleyle kullanılmaz hâlde tutma gibi büyük bir ayıba imza attılar. 

Bugün hem sosyal medyada hem İnternet sitelerinde yer alan bu olay önümüzdeki günlerde de tartışılacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davranışı kınıyoruz. Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Ve Genelkurmay Başkanını, 15 Temmuzun utancı yüzünde, izleri boynundayken gücünün 93 yaşındaki Rahşan Hanım'a yetiyor olmasından dolayı da kendisini esefle kınıyoruz.

 

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