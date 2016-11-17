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Orgeneral Akar'ın korumaları, 'Kıbrıs Gecesi'nde Rahşan Ecevit'i asansörden indirmeye kalkıştı!

Hulusi Akar'ın bulunduğu masaya Rahşan Ecevit davet edilmedi

17 Kasım 2016 16:48

Eski başbakanlardan, 'Kıbrıs Fatihi' olarak anılan Bülent Ecevit'in 93 yaşındaki eşi Rahşan Ecevit, KKTC'nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın korumaları tarafından bindiği asansörden indirilmeye çalışıldı.

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan’ın haberine göre, Rahşan Ecevit, Ankara Swiss Otel'deki resepsiyonda Kıbrıs gazileriyle birlikte, eşi Bülent Ecevit'i yad etti, gecenin sonunda ise resepsiyondan ayrılırken otelin asansörüne doğru yöneldi. Ancak aynı dakikalarda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da asansöre binmek üzere hareket etti. Akar'ın korumaları, “Komutan binecek'' diyerek Rahşan Ecevit'i asansörden indirmeye çalıştı. Rahşan Ecevit ise “İnin” diyen koruma polislerine aldırmadı. Korumalar da, ısrardan vazgeçmek zorunda kaldı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rahşan Ecevit'in resepsiyonun düzenlendiği otelden ayrılmasından sonra asansöre yönlendirildi.

 

Masaya davet edilmedi

 

Salonda hazırlanan özel bölümde KKTC'nin Ankara Büyükelçisi ile yemek yiyen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bulunduğu masaya da, Rahşan Ecevit davet edilmedi.

 

Korumalar ısrarla "komutan binecek" dedi

 

Asansöre binmek isteyen Rahşan Ecevit'i, Akar'ın korumaları durdurmak istedi. Ancak Rahşan Ecevit onları dinlemedi.

Ecevit, resepsiyonda Başbakan Yardımcısı Canikli ve Akar'ın olduğu masaya davet edilmedi. Başka bir yerde oturdu Salonda hazırlanan özel bölümde KKTC Büyükelçisi, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Hulusi Akar yan yana oturdu.

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