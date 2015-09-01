Artvin'deki selin bilançosu açıklandı: 11 ölü, 3 kayıp, 27 yaralı, 1434 afetzede

Artvin Valisi Kemal Cirit, Hopa'da meydana gelen sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin kaybolduğunu, 27 kişinin yaralandığını, 6 binanın yıkıldığını, 17’si ağır, 11’i orta olmak üzere 239 konutun hasar gördüğünü açıkladı. Toplamda 1434 kişinin sel felaketinden etkilendiğini belirten Cirit, "Bu yağış miktarı Konya Ovası'na da düşseydi orayı bile göle dönüştürürdü. Bu bir doğal afettir" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Artvin Valisi Kemal Cirit, Hopa’da yaşanan sel felaketinin 8’inci gününde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Artvin’in Hopa, Borçka ve Arhavi ilçelerini etkileyen sel afetinde 3’ü hala kayıp 11 vatandaşı kaybettiklerini, 27 vatandaşın ise yaralandığını ifade eden Cirit, bir daha bu afetlerin yaşanmamasını diledi. Afet sonrası bin 500 kişinin 500'e yakın iş makinesi ile sahada fiilen çalıştığını ifade eden Cirit şunları söyledi:

"Çeşitli köylerde 100 vatandaşımızı karadan ve hava nakil araçlarıyla güvenli bölgelere taşıdık. İlk etapta ulaşılamayan köylere hava nakil araçları ile kuru gıda ve su nakli gerçekleştirdik. Daha yolun başındayız ve yaraları yeni sarmaya başladık. 29 köyümüzden 4’üne elektrik veremiyoruz. Onlara da kısa zamanda elektrik vereceğiz. Hopa’da mahallelere su verilmeye başladı. Ancak 4 köyümüze henüz sağlıklı su ulaştıramadık. Tüm köylere de karadan ulaştık. Ülkenin birçok noktasından kamu ve belediyelerden iş makinesi desteği gördük. Kızılay ekiplerimiz 4 noktada sıcak yemek çalışması yürütüyor. 1500 kişiye günlük 3 öğün yemek dağıtıyoruz."

Hopa’da bin 208, Arhavi’de 216 ve Borçka’da

10 kişi olmak üzere bin 434 afetzede

Hopa, Arhavi ve Borçka’da hasar ve zarar tespit çalışmalarının yüzde 90’ını tamamladıklarını anlatan Cirit, "30 kişilik 7 teknik ekip hasar ve zarar tespiti için çalıştı. Bölgede 11 ailenin yaşadığı 6 bina yıkıldı, 17 ağır, 11 orta hasarlı konutumuz var. 24 binanın ise tutanakla boşaltılmasını talep ettik. Bölgede 239 konutta sıkıntı var. Hopa’da bin 208, Arhavi’de 216 ve Borçka’da 10 kişi olmak üzere bin 434 afetzedemiz bulunuyor. Hopa ve Arhavi’de 8 okul binası hasarlı. Onları da yapacağımız çalışma ile eğitim öğretim sezonuna yetiştireceğiz" dedi.

Sel afetinde halk sağlığı açısından sevindirici bir gelişme yaşandığını da anlatan Vali Cirit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sel afeti öncesi hastanelerimize yapılan akut bağırsak enfeksiyonu müracaatında selden sonra yüzde 50 düşüş sağlandı. Burada vatandaşların şebekeye verilen içme sularını içmemesi ve dışarıdan gelen 430 bin litre su yardımının etkisi oldu. Vatandaşlarımız kapalı su kullanınca salgın hastalık riski oluşmadı. Enfeksiyon ve ishal vakalarında artış olmaması amacıyla belediyelerin içme suyu şebekelerinde klorlama çalışması yürütüyor. Su şebekelerinin de sağlıklı olması gerekiyor. Bu konuda belediyelerimiz hassasiyet gösterecektir."

'Bu yağış miktarı Konya Ovası'na da düşseydi orayı bile göle dönüştürürdü'

'Hopa’da yaraların sarılmaya çalışıldığını ve sel afetinden yüzlerinin akıyla çıkacaklarını anlatan Vali Cirit, "Bölgeye çok kısa sürede metrekareye 255 kilogram yağış düştü. Bu yağış miktarı Konya Ovası'na da düşseydi orayı bile göle dönüştürürdü. Bu bir doğal afettir. İnsandan kaynaklı hatalar var mıdır? Evet. Bizler de zaman zaman hatalı tutum ve davranışlar içerisinde bulunmuş olabiliriz. Dere yatakları ile ilgili yeniden bir çalışma sergileyeceğiz" dedi.

Afetten zarar gören vatandaşlara hızla yardım yapılması için çalışma yürütüldüğünü de ifade eden Cirit, "114 vatandaşımız için ev kiralaması yapacağız. Bir kısım vatandaşlara kiralama yaptık. Başlangıç itibariyle tamamına yakınının kiralarını karşılayacak bir miktar yardım yapmıştık ama kira fiyatları yükseldi. Kamu misafirhanelerimiz, yurtlarımız arzu eden tüm afetzede vatandaşların hizmetine açıktır. Bütün gücümüzle buradaki afeti olası en kısa sürede yok edecek bir çalışmayı bütün birimlerimiz olarak yürütmekteyiz. Sadece bizler değil ticaret ve esnaf odalar ile STK’lar ve belediyeler aktif gayret gösterdi. Daha yolun başındayız. Ama biz bu sürecin sonundan yüz akıyla çıkacağız" diye konuştu.

Vali Cirit, Hopa’daki selde kaybolan 3 kişinin aranması için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden getirilecek özel eğitimli köpeklerin arama yapacağını söyledi, bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin de arama faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

'Deniz yüzeyinde kirlilik oluştu, vatandaşlarımız denize girmesin'

Cirit, sel afeti sonrası denizde kirlilik oluştuğunu belirterek vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyardı. Cirit, "Deniz yüzeyinde kirlilik oluştu. Şu an vatandaşlarımız denize girmesin. Denize girilebilecek ortam oluştuğunda bunu duyuracağız. Şu an için vatandaşlarımız denize girmemeli" dedi.

Hopa’da süren enkaz kaldırma çalışmaları sırasında toprak, balçık ve çöplerin de içerisinde yer aldığı sel atıklarının Karadeniz’e döküldüğü yönündeki bir soru üzerine Vali Cirit şunları söyledi:

"Karadeniz’in genel anlamda bu sorununun olduğunu söyleyebilirim. Bunu maalesef Artvin olarak biz de yaşıyoruz. Bununla ilgili çalışmalara afet öncesi başlamıştık. Şu an için bir tesis maalesef yok. Fakat gönül ister ki temizleme çalışmaları sırasında denizimizi kirletmeyelim ama şu aşamada biz önce afetin genel zarar şartlarını olumlu hale dönüştürmek arzusundayız. Müsaade edin. Onu birkaç gün içerisinde bizler de bir başka yönteme dönüştürmeyi umuyoruz."

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Hopa’nın Sundura Mahallesi’nde itfaiye aracının devrilmesi sonucu sel sularına kapılarak kaybolan 5 yaşındaki Taha Su ile Sugören Köyü'nde heyelanda kaybolan Melike Kakşi ile yeğeni 18 yaşındaki milli atlet Nejla Kakşi’yi arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Özel Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında 8’inci günde bir sonuç alınamadı. Sugören Köyü’ndeki arama çalışmalarını yürüten AFAD ekipleri iş makineleri ile bölgedeki balçığı kaldırarak kamyonlarla alandan taşıyor. İş makinesinin kaldırdığı alanlar AFAD ekiplerince didik didik aranıyor. Bazı görevliler de girdikleri evlerin bodrum katlarında kayıpları arıyor.