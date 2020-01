Artuklu Üniversitesi'nde otoriter anlayışa karşı Bağımsız Üniversite Platformu kuruldu

Son dönemde, Kürt meselesi konusunda takındığı muhalif tutumla bilinen Kürdoloji Enstitüsü kurucusu ve eski Rektör Yardımcısı Prof. Kadri Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyeni hedef alan operasyon ve akademik kadrolara ilahiyatçıların atandığı iddialarıyla gündeme gelen Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki (MAÜ) öğretim görevlileri, Bağımsız Üniversite Platformu’nu kurarak bir vizyon belgesi yayımladı.

MAÜ öğretim görevlileri tarafından kurulan Bağımsız Üniversite Platformu’nun tanıtım toplantısında Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Erkol, rektörlük adaylığını açıkladı.

Açıklamada, “Ötekileştirmenin bu coğrafyaya verdiği tahribatın farkında olan bizler, bu üniversiteye bilimsel-akademik bir aidiyetle bağlı olan hiçbir grubu veya düşünceyi dışlamadan, birlikte çalışmayı temel bir ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu açıdan bu üniversitenin çoğulcu, barışçı, demokratik yapısını yansıtan Bağımsız Üniversite Platformu, Mardin Artuklu Üniversitesi’ni, Türkiye’nin kendi iç sorunlarını çözerek, dünyaya söyleyecek sözü olan yeni bir perspektifi akademiye yansıtabilecek bir üniversite modeli oluşturmaya adaydır. Bağımsız Üniversite Platformu olarak bu günden sonra da Mardin Artuklu Üniversitesi’ni layık olduğu yere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çalışacağımızı belirtmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

Bağımsız Üniversite Platformu’ndan yapılan açıklama şöyle:

Basına ve Kamuoyuna

Değerli basın mensupları, üniversitemizin değerli akademisyenleri ve değerli öğrencilerimiz, Hepiniz hoş geldiniz.

Yukarıda sözü edilen bu vizyonun taşıyıcısı olan Artuklu Üniversitesi, bulunduğu kadim Mardin şehrinin çoğulcu tarihi-kültürel dokusunu akademik-ilmi bir alana taşımanın çabası içinde olmuş ve olacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi sahip olduğu bu perspektif ile Türkiye için barışın, birlikte yaşamanın düşünsel-teorik temsilcisi olmuştur. Bu düşünce ve bakış açısının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını temel hedef olarak kabul eden biz akademisyenler Artuklu Üniversitesi’nde çalışmakta ve bu vizyonu sürdürmekte kararlıyız.

Bu amacımızı daha iyi anlatabilmek için bugün ilk olarak sizlerle paylaşacağımız bir vizyon belgesi oluşturduk. Vizyon belgesinde ortaya konulan ilkelerle uyum içinde Üniversiteler üzerindeki her türlü vesayetçi anlayışa karşı oluşumuzun ifadesi olarak da Bağımsız Üniversite Platformu adını verdiğimiz bir oluşum meydana getirdik. Üniversitemizdeki her akademisyen arkadaşımız bu platformun doğal bir üyesidir. Bağımsız Üniversite Platformu’nun üyeleri olarak bizler, bu üniversitede rektör ve idareci makamında kim olursa olsun Türkiye'nin sorunlarına çözümler üretmek için her türlü düşünsel akademik çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Herkesin kendini belli bir zümreye ait olmadan da güvende hissedebileceği bir yapıyı; bireysel olarak değil kurumsal olarak oluşturmayı; eşitlikçi, özgürlükçü, şeffaf temellerde, akademik üretimin artmasına zemin oluşturacak kurumsal bir yapılanmanın oluşumunu tamamlamasını hedeflemekteyiz.

Bilimin, toplumsal sorunlara düşünsel ve akademik temelde çözümler üretmenin mekânı olan üniversiteler herhangi bir şahıs, klik, parti veya grubun çıkar mücadelesi vereceği alanlar değildir. Bu vizyon ve perspektifin savunucuları olarak, Türkiye’de barışı tesis etme istediğinde olan anlayış ve çabalarla uyum içinde olmayan, üniversitede akademik ve bilimsel kriterleri dikkate almayan, adaleti gözetmeyen, dışlayıcı ve kayırmacı uygulamaların bir parçası olmamak ve bunların karşısında durmak en temel duruşumuz olacaktır. Bu noktada bir kaygımız varsa bu sadece üniversitemize, Mardin’e, barışa ve bir arada yaşama umuduna dairdir.

Ötekileştirmenin bu coğrafyaya verdiği tahribatın farkında olan bizler, bu üniversiteye bilimsel-akademik bir aidiyetle bağlı olan hiçbir grubu veya düşünceyi dışlamadan, birlikte çalışmayı temel bir ilke olarak kabul etmekteyiz. Bu açıdan bu üniversitenin çoğulcu, barışçı, demokratik yapısını yansıtan Bağımsız Üniversite Platformu, Mardin Artuklu Üniversitesi’ni, Türkiye’nin kendi iç sorunlarını çözerek, dünyaya söyleyecek sözü olan yeni bir perspektifi akademiye yansıtabilecek bir üniversite modeli oluşturmaya adaydır. Bağımsız Üniversite Platformu olarak bu günden sonra da Mardin Artuklu Üniversitesini layık olduğu yere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çalışacağımızı belirtmek isteriz.

Bu gelişmeleri akamete uğratma isteyen yaklaşımlar her zaman olabilir. Dolayısıyla bu vizyonu Demokratik Yeni Türkiye'nin bir üniversite modeli olarak gören başta bu üniversitenin kurucusu olan Hükümet olmak üzere, bu vizyonu önemseyen tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve en önemlisi Mardin halkının, kuruluş aşamasında olan bu model üniversitenin bir dünya üniversitesine dönüşmesi için sahiplenmesi ve her türlü desteği sunması gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımızla

Mardin Artuklu Üniversitesi Bağımsız Üniversite Platformu