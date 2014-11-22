Artuklu Üniversitesi'nde gözaltına alınan Prof. Kadri Yıldırım serbest bırakıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, 18 Kasım’da ihalelerle ilgili düzenlenen yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alınmıştı. Üniversitenin Kürdoloji alanındaki önemli çalışmalarıyla bilinen Yıldırım, Mardin Adliyesi'ne sevkinin ardından serbest bırakıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Artuklu Üniversitesi’nde ihalelerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında alınan kişilerden 51’i emniyetteki sorgularının ardından dün sabah saatlerinde Mardin Adliyesi’ne sevk edilmişti.

18 Kasım’da ihalelerle ilgili düzenlenen yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyonda aralarında Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kadri Yıldırım, Genel Sekreter Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekiye Sarıkartal’ın da bulunduğu 70 kişi gözaltına alınmıştı.

Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül, rektör koruması polis memuru Hasan Çevik, Genel Sekreter Yardımcısı Abdulkadir Aydın ve yardımcısı Vedat Bal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun sevgi gösterisi altında adliye binası avlusunda sevenleri ile buluşan Prof. Dr. Kadri Yıldırım, pazartesi günü gereken açıklamayı yapacağını söyledi.