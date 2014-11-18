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Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonu; 68 kişi gözaltında!

Gözaltına alınanlar arasında üst düzey yöneticiler ve dekan da var

18 Kasım 2014 13:16

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ihalelerle ilgili düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kadri Yıldırım, Genel Sekreter Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekiye Sarıkartal'ın da bulunduğu 68 kişi gözaltına alındı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yapılan ihalelere fesat karıştırıldığı gerekçesiyle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Mali Polis ekipleri bu sabah saatlerinde Mardin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda polis, Rektör Prof.Dr. Serdar Bedii Omay'ın da odası başta olmak üzere rektör yardımcıları ve dekanların odalarında da aramalar yaparak, çok sayıda bilgisiyar hardiskleri, evraklar ve dosyalara el koydu.

Operasyonlarda YÖK Teftiş Kurulu'nda olduğu belirtilen müfettiş S.E., Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kadri Yıldırım, Genel Sekreter Süleyman Bayburt, Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Gül, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekiye Sarıkartal, Rektör Omay'ın şoförü, koruması, ihalelere giren işadamlarının da bulunduğu 68 kişi gözaltına alındı.

Artuklu Üniversitesi'nde geçen Temmuz ayında üniversitede yapılan ihalelerde, 'Haksız kazanç sağlamak, ihaleye fesat karıştırmak, gizleme veya değiştirme, görevi kötüye kullanma' gerekçesiyle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde operasyon yapılmıştı. Soruşturma kapsamında polis, üniversitenin Yenişehir yerleşkesindeki rektörlük binasında arama yapmış, Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Daire Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu birimlerde yapılan aramalarda çok sayıda evrak, cd, bilgisayarlara el konulmuştu. Bu sabah yapılan operasyonun bunun devamı olduğu ileri sürüldü.

Bu arada YÖK'ten alınan izinle devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınacak şüphelilerin sayısının artabileceği belirtildi.

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