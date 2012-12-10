Artuklu Üniversitesi'den Kürtçe savunma terminolojisi kitabı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, anadilde eğitim konusunda 5. sınıflar için Kürtçe ders kitabını 2 ayda hazırlayarak yayımladıklarını, anadilde savunma düzenlemesi için Kürtçe savunma terminolojisini içeren kitap hazırladıklarını belirtti.

Malatya'da, Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BİLSAM) bünyesinde faaliyet gösteren Fırat Düşünce Platformu tarafından 'Eğitimde Model Arayışları' konulu çalıştay düzenlendi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Vali Vasip Şahin, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ak Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Mustafa Şahin, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer, akademisyenler, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Malatya Valisi Şahin, çalıştay öncesi yaptığı konuşmada, eğitimin Türkiye'de en fazla kafa yorulan konulardan biri olduğunu söyledi. İnsanoğlunun, varlığı sürdürdüğü müddetçe eğitimi ilk görev sırasında tutmak zorunda olduğunu vurgulayan Şahin, eğitimin sistematiği üzerinde kafa karışıklığı bulunduğunu, bunun da zamanla giderileceğine inandığını ifade etti.

Milletvekili Öznur Çalık da AKP iktidarı olarak bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını belirtti. Eğitimde köklü reformlar yaptıklarının altını çizen Çalık, "10 yıldır iktidarız ve 10 yıllık süreçte bütçenin en büyük payını eğitime ayırdık. Yasamanın yapması görev, sorunun ve çözümün başı eğitimse, yapılması gereken de eğitime en fazla bütçenin ayrılmasıydı ve de bunu yaptık. 4+4+4 eğitim sistemi, herkese eşit şartlarda eğitim imkanı sağladı." dedi.

Belediye Başkanı Çakır ise gelişmiş ülke kriterinin eğitime ayrılan paylar ile ölçüldüğünü söyledi. Çakır, şöyle devam etti: "Üniversite sınavında binlerce öğrencinin sıfır puan aldığını görüyoruz. Bu gerçekten çok acı bir tabloyu önümüze koyuyor. Bunun izahı yoktur. Geçmiş süreçte alınmış ideolojik kararlar vardı. İmam hatiplerin önünün kapatılması için alınmış bir mesleki eğitimin yok edilmesi gerçeği var. Eğitime biraz daha objektif, biraz daha global anlamda bakmamız gerekiyor."

BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Gezer de ülkelerin ve toplumların geleceklerinin yetiştirdikleri yetenekli ve sorumluluk sahibi yeni nesillerin varlığına bağlı olacağına vurgu yaptı.

Kürtçe savunma terminolojisi hazır

Çalıştayda 'Anadilde Eğitim; Değerler Eğitimi' başlıklı bildiri sunan Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, anadilde eğitim ve bu dil için çizilen projenin çok kısa sürelik bir iş olmadığını dile getirdi. Eğitimde 4+4+4 modeliyle birlikte ana dil konusunda adımlar atıldığına işaret eden Yıldırım, 5. sınıflar için Kürtçe ders kitabını 2 ayda hazırladıklarını belirtti.

Yıldırım, kitap hakkında şu bilgileri verdi: "Kürt diliyle ilgili atılan adımlara çok hazırlıksız biçimde yakalanıldı. Görüldüki bu işi götürebilecek ne bir kadro ne de bir ekip var. Örneğin, bir seçmeli dersin konmasına karar verildi ancak Milli Eğitim'de bunu yapabilecek bir kadro yoktu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'na bir mektup yazarak yol haritası çıkardık. Kendileri bize geldiler, Ankara'ya davet edildik. 2 ay içerisinde 5. sınıflarda okutulmak üzere Kürtçe bir ders kitabı çıkardık. Bu kitap şu anda tüm Türkiye'de seçmeli olarak okutuluyor. Hatta bazı yabancı ülkelerde bu kitabın internet üzerinden temin edilerek okutulduğu bilgisini aldık."

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nda kabul edilen Anadilde Savunma Hakkı'nı düzenleyen tasarının Meclis'e gönderildiğini, düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesinin beklendiğine dikkat çeken Yıldırım, Kürtçe savunma için hukuki savunma terminolojisi içerikli bir kitap hazırladıklarını, yakın zamanda yayımlanacağını kaydetti.

Çalıştayın soru-cevap kısmında 'Kürtler örgütün kontrolünden nasıl çıkar' şeklindeki soruyu da cevaplayan Yıldırım, "Üniter yapıya dikkat edilerek Kürtlere tüm hakları verilmelidir. O zaman istismar edilen konular ortadan kalkacaktır. Devletimiz ve hükümetimiz son yıllarda Kürtçe'yi serbestleştirdi hiçbir sorun çıkmadı." diye konuştu.