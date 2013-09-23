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Arınç'tan derbi yorumu: Sızmalara gözler kapanmış

Bülent Arınç: Stadlarımızda böyle olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler hatta radikal tedbirler alınmalıdır. Hiç kimse mazeret olarak hakemi, Melo'yu göstermesin

23 Eylül 2013 15:39

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün akşam çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan derbiyle ilgili "Öyle görünüyor ki 3-5 bin kişi böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış, veya bunların sızmalarına gözler kapanmış" dedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Arınç, dün akşam Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan derbiyle ilgili, "Sahaya sızan, atlayan, önüne geleni tahrip eden, polisleri, futbolcuları korkutmaya çalışan acı, korkunç ve çirkin bir olay yaşanıyor. Olayla ilgili bugün açıklamalar yapılacak ve bazı kararlar da alınacak. Ancak, bu barbarlığın yaşanmamış olması gerekirdi. Dünyaya karşı itibarımızı da zedelemiştir. İki kulübün de bu işte bir dahli olmadığını söyleyebilirim.
 
Orada 80 bine yakın taraftar kitlesi var. Bunların da yüzde 90-95'ini bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan bir kitle olarak selamlamak istiyorum. Öyle görünüyor ki 3-5 bin kişi taşkınlık yapmak için böyle bir provokatif eylemde bulunmak için hazırlanmış, içeriye sızmış, veya bunların sızmalarına gözler kapanmış. Dolayısıyla kapasiteden fazla seyirci alındığına göre; bunların biletlerinin nasıl temin edildiği, içeriye nasıl girdikleri, son dakikada böyle bir eylemi nasıl yaptıkları konusu yargı yoluyla mutlaka takip edilmesi lazım. Stadlarımızda böyle olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler hatta radikal tedbirler alınmalıdır. Hiç kimse mazeret olarak hakemi, Melo'yu göstermesin. Hiçbir şey bu eyleme hak verdiremez. Bu çirkinliğin sorumluları bulunmalı, bunlar temizlenmeli, futbol musabakalarına giremeyecekleri noktaya gelmelidir" diye konuştu.

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