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Ekonomi

Yarım kalan maçın Beşiktaş'a ilk faturası 53 milyon lira

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta maçının uzatma dakikalarında taraftarların sahaya girmesi nedeniyle tamamlanamayan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Beşiktaş yatırımcısına faturası ağır oldu

23 Eylül 2013 14:07

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ, dün yarım kalan derbi sonrasında güne yaklaşık yüzde 10 değer kaybıyla taban fiyattan başlayarak, toplam piyasa değeri 494,4 milyon liraya geriledi.
 
Borsa İstanbul'da güne 2,06 lira ile taban fiyatında satıcılı başlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları hisse senetleri yatırımcısına günün ilk seansında yüzde 9,64 oranında kaybettirirken, şirketin toplam piyasa değeri de 52 milyon 800 bin lira azalarak 494 milyon 400 bin liraya geriledi.
 
Lige galibiyet serisi ile başlayan Beşiktaş futbol takımının 4 haftada 4 galibiyet almasıyla hisse senetleri geçen hafta yüzde 46,83 oranında yükseliş kaydederek haftayı 2,28 liradan tamamlamıştı. Dün Galatasaray ile oynanan derbi maçında Beşiktaş'ın 2-1 geride olduğu son dakikalarda çıkan olaylar nedeniyle müsabakanın tamamlanamadan tatil edilmesi, takıma verilebilecek ceza beklentileri ile hisse senedinde sert düşüşe neden olduğunu belirten analistler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuyla ilgili vereceği kararın Beşiktaş hisselerinin seyri üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.
 
Analistler, Beşiktaş hisselerinin son bir haftada özellikle futbol takımının aldığı başarılı sonuçlar ile oluşan pozitif beklentilerle hızlı bir yükseliş kaydettiğini vurgulayarak, dünkü olaylar sonrasında pozitif havanın dağıldığını ve son bir haftada oluşan yüksek kar marjı nedeniyle sert satışların ikinci seansta da devam edebileceğini tahmin ediyor.
 
Dünkü maçta Beşiktaş'a karşı maçın son dakikalarına skor üstünlüğü ile giren Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise güne yükselişle başlayarak yatırımcısına yaklaşık yüzde 3 kazandırdı.
 
Cuma günü 26,20 lira seviyesinden günü tamamlayan Galatasaray Sportif AŞ hisseleri açılışın ardından en yüksek 27,60 lirayı gördükten sonra önceki kapanışa göre yüzde 2,67 oranında yükselişle 26,90 lira seviyesinde dengelendi.

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