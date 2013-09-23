Beşiktaş'a 8 maç ceza yolda

Dün gece Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ve Galatasaray arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamayan derbide Beşiktaş'a hükmen mağlup sayılma, 5 maç saha kapama, 3 maç da seyircisiz oynama cezası gelmesi bekleniyor.

Olayların başlamasıyla birlikte yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına kaçan hakem Fırat Aydınus ile birlikte gözlemci ve temsilciler hemen ortak bir toplantı yaptı. Aydınus, güvenliğin olmadığını belirterek maçın tatil edildiğini belirtti.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. Maddesi gereği hakemin soyunma odasına gitmesi halinde maçı tekrar başlatması mümkün değil. Disiplin Talimatı'nın 51.maddesi gereği de Kartal'a seyircisiz en az 5 maç saha kapama, 3 maç da seyircisiz oynama cezası verilmesi bekleniyor.

Melo 3 maç ceza alabilir

Temsilciler Halit Arslan, Yaşar Çatal ve Ali Temiz raporu bugün TFF'ye gönderecek ve Beşiktaş, Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Maçla ilgili kararı da TFF Yönetim Kurulu verecek. Yönetimin Galatasaray'ı hükmen galip ilan etmesi bekleniyor. Kırmızı kart gören Felipe Melo'nun da 3 maç ceza alması gündemde.

TFF: Dünyaya rezi oluyoruz

Başkanvekili Ufuk Özerten maçtan sonra yaşanan olaylara isyan etti ve futbol terörüne devletin el atması gerektiğini vurguladı. Özerten şunları söyledi: "Maça geldiğimde tüylerim diken diken oldu. Tribünler tıklım tıklım doluydu.. Niye güzel başladığımızı bitiremiyoruz. İnsan buna üzülüyor. Bu kimin işine yarıyor. Dünyaya ülkemizi rezil ediyoruz. Niye bunlar oluyor. Federasyon ne yapabilir? Biz ne yapalım? Bu sadece Tff ve emniyetin işi değil bir bütün olarak devletin işi... Hakem raponlarını ve temsilci raporlarını Tff ile disiplin kurulu inceleyip karar verecektir."