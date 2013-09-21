Beşiktaş Galatasaray derbisinde 4 özel ve ‘gizli’ savcı görevlendirildi

Beşiktaş ve Galatasaray arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak derbide, 4 spor savcısı görev yapacak. Stadyum içi ve dışındaki tüm olumsuz davranışlar takip edilecek. Derbi maç için tam 77 bin bilet satıldı.

Spor Toto Süper Lig’de yeni sezonun ikinci büyük derbisi yarın Beşiktaş ve Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. İki büyük kulübün kozlarını paylaşacağı maç için geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç sırasında tribünde 4 de savcı olacağı öğrenildi.

Bugün gazetesinden Ömer Ozan’ın haberine göre dev derbi için stadyum içinde ve dışında görev alacak

4 savcı görevlendirildi

Aynı haberde, derbide görev alan savcıların bilet alarak tribünde taraftarların arasında yer alacakları ve Gezi Parkı protestoları sırasında öne çıkan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’ya odaklanacağı belirtiliyor.

Bu sezon başlayan ‘spor savcıları’ uygulaması ile önceki haftalarda taraftarlara birçok ceza verildi. Son olarak Adana Demirspor-Gaziantep BB maçında, Adana Demirsporlu bir kadın taraftar, açtığı “Sahaları hackledik. Red­hack” dövizi siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle spor müsabakaları seyrinden men cezasına çarptırılmıştı.

Kartal rekor kıracak

Beşiktaş, derbiyle birlikte seyirci rekorunu da kıracak. 2003-04 sezonunda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 70 bin 125 taraftar maçı takip etmiş ve bu rakam lig tarihinde derbi seyirci rekoru olarak kayıtlara geçmişti. Yarınki derbiyi ise 77 bin civarında taraftarın takip etmesi bekleniyor. Söz konusu rakam gerçekleşirse lig tarihinde derbi seyirci rekoru olacak.