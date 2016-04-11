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Spor

Arınç: Vodafone Arena gerçek sahibi Beşiktaş taraftarıyla güzel

Kartal Yuvası dün Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yapılan protokol açılışına taraftar katılmamıştı

11 Nisan 2016 23:44

Bülent Arınç, Vodafone Arena'nın açılışı dolayısıyla Twitter hesabından açıklama yaptı. Arınç, dün Beşiktaş’ın yeni stadının taraftarsız açılmasının ardından bugün Vodafone Arena’daki ilk maçın oynanmasına ilişkin “Vodafone Arena gerçek sahibi olan vefalı Beşiktaş taraftarıyla buluşuyor. Statlar taraftarlarla, futbol Fair-Play ile güzel” diye konuştu.

 

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