T24 LogoT24 Logo
Spor

Karakartal, yuvasında oynanan ilk maçta Bursaspor'u yendi: 3-2

Kara Kartal yuvasındaki ilk maçta seyirciler gole doydu

11 Nisan 2016 22:06

Ligde lider konumda olan ve bunu sürdürmek isteyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 28. hafta kapanış mücadelesinde yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk maçında ağırladığı Bursaspor karşısında 3-2 galip geldi. 

Karakartal'ın ilk golünü 22'inci dakikada Mario Gómez attı. 28. dakikada Traore'nin attığı golle maça beraberlik geldi. İkinci yarıda 53'üncü dakikada Alexis'in golüyle Beşiktaş 2 - 1 öne geçti. Gomez ikinci golünü 53'üncü dakikada attı ve Beşiktaş 3-1 öne geçti. 71'inci dakikada Stoch'un golüyle maç 3-2 oldu. Maç bu skorla tamamlandı.

1066 gün aradan sonra Beşiktaş kendi sahasında maça çıkıyor. Bursapor ile yapılacak müsabakayı Barış Şimşek yönetti.

Beşiktaş’ın ilk 11’i şöyle:

Tolga Zengin-Serdar Kurtuluş, Alexis Delgado, Marcelo, İsmail Köybaşı, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Jose Sosa, Olcay Şahan, Mario Gomez

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının kadrosunda büyük bir sürpriz yaparak, Serdar Kurtuluş'a ilk 11'de görev verdi. Güneş, Ukraynalı kaleci Boyko'yu kadroya almazken, Günay'ı yedek kulübesine çekti.

 

ETİKETLER

beşiktaşilk 11maç

İlgili Haberler

1066 günlük hasret sona eriyor, Kartal yeni yuvasında Bursa'yı ağırlıyor

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları düzelen Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin yanı sıra, kart cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma karşılaşmada görev yapacak

Yuvasına dönen Beşiktaş taraftarına biber gazlı müdahale!

Beşiktaş taraftarı stadına bugün kavuşmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24