Karakartal, yuvasında oynanan ilk maçta Bursaspor'u yendi: 3-2

Ligde lider konumda olan ve bunu sürdürmek isteyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 28. hafta kapanış mücadelesinde yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk maçında ağırladığı Bursaspor karşısında 3-2 galip geldi.

Karakartal'ın ilk golünü 22'inci dakikada Mario Gómez attı. 28. dakikada Traore'nin attığı golle maça beraberlik geldi. İkinci yarıda 53'üncü dakikada Alexis'in golüyle Beşiktaş 2 - 1 öne geçti. Gomez ikinci golünü 53'üncü dakikada attı ve Beşiktaş 3-1 öne geçti. 71'inci dakikada Stoch'un golüyle maç 3-2 oldu. Maç bu skorla tamamlandı.

1066 gün aradan sonra Beşiktaş kendi sahasında maça çıkıyor. Bursapor ile yapılacak müsabakayı Barış Şimşek yönetti.

Beşiktaş’ın ilk 11’i şöyle:

Tolga Zengin-Serdar Kurtuluş, Alexis Delgado, Marcelo, İsmail Köybaşı, Atiba Hutchinson, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Jose Sosa, Olcay Şahan, Mario Gomez

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçının kadrosunda büyük bir sürpriz yaparak, Serdar Kurtuluş'a ilk 11'de görev verdi. Güneş, Ukraynalı kaleci Boyko'yu kadroya almazken, Günay'ı yedek kulübesine çekti.